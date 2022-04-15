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Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Nisan 2022 14:05
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Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Eşim bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta. Doktora eğitimi sebebiyle Erasmus staj hareketliliğinden yararlanacak. Üniversite buna sıcak bakmakta muhtemelen olur alacak, ben de devlet memuruyum eşimin bu durumu sebebiyle bende ücretsiz izinli sayılabilir miyim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. maddesinde aylıksız iznin hangi hallerde verileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Maddenin (D) ve (E) fıkralarında, "D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. .." denilmektedir.

Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlar 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenlenmiş olup, bu personel "diğer personel kanunlarına tabi personel" kapsamında kamu görevlisi sayılmaktadır. 2547 sayılı Kanuna göre enstitüler yükseköğretim kurumu sayılmakta olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi lisansüstü eğitim kapsamında düzenlenmiştir. Bu itibarla, doktora eğitimi devam eden öğretim elemanları hem kamu görevlisi hem de öğrenci statüsündedir.

Erasmus programı, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus kapsamındaki staj hareketliliği ile yükseköğretim veya mesleki eğitim gören kişilere yurtdışında staj yapma veya çalışma deneyimi elde etme imkanı tanınmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, doktora eğitimi devam ettiği için öğrenci niteliği de bulunan Devlet üniversitelerindeki görev yapan bir öğretim elemanının gerekli koşulları sağlayarak Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına gönderilmesi halinde bu kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca 5 hizmet yılını dolduran memur herhangi bir mazeret veya gerekçe olmaksızın da aylıksız izin talep edebilmekte olup, kurumunca uygun görülmesi halinde bir yıla kadar aylıksız izin kullanabilecektir.

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Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

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Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
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