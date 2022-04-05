YDS pazar günü yapılacak
10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 10 Nisan pazar günü yapılacak. Aynı gün nöbetçi nüfus müdürlükleri öğrenciler için hizmet verecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1), pazar günü yapılacak.
Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren YDS/1, İngilizce düzenlenecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek.
ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız