Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 912,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 912,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 912,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.112 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,53 değer kazanarak günü 1.932,8 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,21 düşüşle 1.928,7 dolardan işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD ve Batılı ülkelerin açıklamaları, yaptırımların devam edeceğine dair sinyaller verirken, konuyla ilgili haber akışı gündemin odağına yerleşti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla tahvil ve emtia piyasalarında dalgalanmaların sürdüğünü bildirdi.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını aktaran analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslemeye devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.