Yaşlı ve engelli aylıkları nisan ödemeleri, hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay içerisinde 1 milyar 488 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında yaklaşık 835 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi ve yaklaşık 653 milyon lira da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydeden Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 1 milyar 488 milyon lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Yanık, "Yaşlı ve engelli aylıkları 9 Nisan'a kadar hesaplara yatırılacak." ifadelerini kullandı.