'Üst kattan su sızıntısı' davasında maddi tazminata onama, manevi tazminata ret

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, üst katta bulunan evden alttaki daireye su sızıntısı nedeniyle oluşan zarara ilişkin açılan maddi tazminat davasının kabulü kararını onadı. Manevi tazminat talebinin reddi kararı da hukuka uygun bulundu.

Bir ev sahibi, üst komşusuna, evinde su sızıntısı kaynaklı 5 bin 250 lira hasar oluştuğu, 666 lira tespit masrafı bulunduğu, konutunu kullanamaması nedeniyle de köye gidiş gelişte 350 lira akaryakıt bedeli ödemek zorunda kaldığı gerekçesiyle maddi tazminat davası açtı. Ayrıca 4 bin lira da manevi tazminat isteminde bulunan ev sahibi, yasal faiziyle birlikte söz konusu miktarın tarafına ödenmesini talep etti.

Yargılamayı yapan Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek davacıya 5 bin 150 lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Maddi tazminata ilişkin diğer istemler ile manevi tazminatın ise reddine karar verildi.

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay'a geldi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onanmasını kararlaştırdı.

Dava dosyasına göre, maddi tazminata yönelik söz konusu hasarın davalı üst komşunun tesisatından kaynaklandığı tespitine yer verilen kararda, yerel mahkemenin maddi tazminata ilişkin kararının yerinde olduğu belirtildi. Kararda, manevi tazminat yönünden ise kişilik haklarına saldırı olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesinin hukuka uygun olduğuna işaret edildi.