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Elon Musk'tan Twitter'da anket: Düzenleme butonu istiyor musunuz?

Twitter hissedarı olan Elon Musk bir Twitter anketi yayınladı ve kullanıcılara bir 'düzenleme' düğmesi isteyip istemediklerini sordu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Nisan 2022 11:19
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Elon Musk'tan Twitter'da anket: Düzenleme butonu istiyor musunuz?

Twitter hisselerinin yüzde 9,2'lik bölümünü satın alarak şirketin en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, Twitter'da ilginç bir anket başlattı. Elon Musk kullanıcılara bir düzenleme butonu isteyip istemediklerini sordu.

1,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından oylanan anketin yüzde 74'lük kısmı evet cevabını verdi.

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