Milyonlarca kişi katıldı... Reddit R Place uygulamasına Türk damgası!

Sosyal medya platformu Reddit'te başlatılan uygulama, kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle işliyor. Binlerce kişi tarafından alana yerleştirilen farklı renklerdeki pikseller bir araya geldiğinde bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.

TÜRK BAYRAĞI, ATATÜRK PORTRESİ, TB-2, BARIŞ MANÇO...

Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurdu ve İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından olan Reddit Place'a damgasını vurdu.

Bu sabaha karşı sona eren etkinlikte ortaya çıkan tabloda, Türk Bayrağı, Atatürk portresi, İstanbul silüeti, Barış Manço, Anıtkabir ve TB-2 Bayraktar son ana kadar yerini korudu.

TÜRK KULLANICILAR İŞBİRLİĞİ YAPTI

R place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel yerleştirdiği çevrimiçi bir alan. Alanda herhangi bir figür oluşturabilmek için binlerce kişinin katılımı gerekiyor. Uygulamayı internet kullanıcıları için cazip hale getiren de aslında bu.

Türk katılımcılar tabloda çok titiz bir şekilde çalışarak iş birliği yaptı. Türk Twitch yayıncıları izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösterdi. Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabildi.

DAHA ÖNCE 2017'DE YAPILMIŞTI

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan'da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan'da Türkiye saatiyle 02.00'da sona erecek. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor.