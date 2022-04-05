Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı

İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Terk edilen Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti
Terk edilen Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Aile sağlığı merkezinde pencereden muayene
Aile sağlığı merkezinde pencereden muayene
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Askerlere özel torba yasa geliyor
Askerlere özel torba yasa geliyor
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru
Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru
Bakan Nebati'den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde
Bakan Nebati'den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde
Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir market soruşturması derinleşti
Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir market soruşturması derinleşti
LPG'ye büyük zam
LPG'ye büyük zam
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Covid19 tanılı istirahat raporlarında eski sisteme dönüldü
Covid19 tanılı istirahat raporlarında eski sisteme dönüldü
YÖK: Transkript verilerini geçmişe yönelik aktarın
YÖK: Transkript verilerini geçmişe yönelik aktarın
Emeklilerden ek zam talebi
Emeklilerden ek zam talebi
Ana sayfaHaberler Dünya

Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 13:28
Yazdır
Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı

- Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinden çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan seyahat kısıtlamalarının 31 Mart'ta güncellendiği, Türkiye'nin "turuncu ülkeler" listesinden çıkarılarak "yeşil ülkeler" listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde yolcuların, Dünya Sağlık Örgütü'nün veya Türkiye'nin acil kullanım onayı verdiği aşılardan en az iki doz yaptırdıklarını ve son dozdan itibaren en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi gerektiği kaydedildi.

Son 72 saat içinde alınan negatif PCR test sonucu, son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonucu veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Türkiye'ye seyahat edebileceği ifade edilen açıklamada, bunların dışında herhangi belge ibrazı veya form doldurulmasına gerek bulunmadığı, Türkiye'ye girişte "Türkiye'ye Giriş Formu"nun doldurma uygulamasına da son verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı'nın onay verdiği aşılarla tam aşılandığını belgeleyen, son 72 saat içinde alınmış negatif PCR veya son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonuçlarından birini veya ilk PCR veya hızlı antijen pozitif test sonucunun 11. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Türkiye'den Fransa'ya seyahat edebileceği aktarıldı.

Tam aşılı kabul edilen yolcuların son doz aşılarını takip eden 9 ay içinde hatırlatma dozu yaptırmış olmaları gerektiği, aksi takdirde, tam aşılı statüleri geçersiz sayılarak Fransa'ya girişlerinin reddedilebileceği ifade edilen açıklamada, 12 yaş altındaki yolcuların bu uygulamalardan muaf olduğu belirtildi.

Açıklamada, "yeşil ülkeler" listesinde bulunan Türkiye'den Fransa'ya seyahatlerde zorunlu bir neden gösterilme uygulamasının son bulduğu kaydedildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Rüşvete silah kaçakçısı aracı
Rüşvete silah kaçakçısı aracı
ABD istedi, Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu
ABD istedi, Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu
Almanya ve Fransa'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı
Almanya ve Fransa'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı
ABD Başkanı Joe Biden: Putin bir savaş suçlusu, yargılanmalı
ABD Başkanı Joe Biden: Putin bir savaş suçlusu, yargılanmalı
Zelenskiy Buça'da: Burada yaşananlar savaş suçu
Zelenskiy Buça'da: Burada yaşananlar savaş suçu
Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor
Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
Sınavlara kalan süreler

Sınavlara kalan süreler

https://www.kitapsec.com/Konu/Sinav-Tarihleri.html
'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 11 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS), resmi Covid-19 semptomları listesine 9 yeni madde daha ekledi. Bilim insanları bu durumun, insanların işyerlerinde ve okullarında Covid-19 'lu kişiyi daha kolay tanımasına yardımcı olacağını açıkladı. İşte NHS'nin resmi olarak kabul ettiği 12 semptom...