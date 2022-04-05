Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu 2053 hedeflerini anlattı

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada tüm ulaşım ve haberleşme modlarında entegre bir anlayışı benimsediklerini, yatırımlarını bu yaklaşıma uygun biçimde ana planları doğrultusunda inşa ettiklerini söyledi.

"Türkiye'mizi 20 yılda köy köy, kasaba kasaba, il il, bölge bölge birbirine bağladık. Bununla yetinmeyip dünyayı Türkiye'ye bağladık." diyen Karaismailoğlu, 20 yılda dev hizmetleri milletin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Şimdiye kadar nasıl durmadıysak, bundan sonra da bizi kimse durduramaz. Yine devlet aklıyla hazırlanmış, ülkemizin önünü açacak 30 yıllık planlarımız hazır. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile gençlerimizin aydınlık geleceğini, milletimizin refahını bugünden tayin edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Tüm ulaşım modlarını entegre bir yaklaşımla ele alarak, yolcu ulaşımı için en iyi alternatiflerin sunulmasını amaçladıkları planla yük taşımacılığında da rekabetçi bir lojistik sektörün oluşturulması için gerekli adımların ve stratejilerin ortaya konulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, mobilite, lojistik ve dijitalleşme konularına odaklandıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, bu plan çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik gelişimine üst düzeyde katkıda bulunacaklarını, ülkenin yeni, hızlı ve konforlu bir altyapıyla daha sürdürülebilir, güvenli, çevreci, erişilebilir, kapsamlı, hızlı ve teknolojik olarak daha yenilikçi bir ulaştırma sektörüne sahip olacağını anlattı.

Bu yenilenme sürecinin ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı ve dünyayı Türkiye'ye entegre etmeyi hedeflediğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve lojistikte küresel ölçekte öncü, bölgesinde lider bir ülke olmak için ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinde bütünselliği sağlayacağız. Ulaşım hizmetlerine adil erişimi artıracak ve altyapı kalitesini en üst seviyeye yükselteceğiz. Ulaştırma ve lojistikte etkinlik ve verimliliği sağlayacak, maliyetleri düşüreceğiz." şeklinde konuştu.

- "Asya ile Avrupa arasındaki ticaretten aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, hayata geçirdikleri projelerin ülkenin büyümesine, üretimine ve istihdamına katkılarından bahsederek, ulaştırma, lojistik ve altyapıda küresel gelişmeleri paylaştı.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaretten aldığı payı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, 30 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminin merkezinde olduklarını ve bu potansiyelden daha çok faydalanmayı amaçladıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Asya, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, Sahraaltı Afrika ve Afrika'nın ticaret hacminden ve nüfus hareketliliğinden bahsederek, bu alanlardaki beklentilerle ilgili bilgiler verdi.

Tüm dünyada 2020'de 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona ulaşmasının beklendiğini aktaran Karaismailoğlu, nüfus ve ticaret hacmindeki artış beklentilerinin Türkiye'nin ortaya koyduğu "orta koridorda küresel bir lojistik süper güç olma" iddiasının ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, tüm dünyadaki ülkelerin artan talebi karşılamak için ulaştırma ve altyapıda yapmayı planladığı yatırımlardan bahsetti.

- 19 yılda 172 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarını gerçekleştirirken geleceğin ulaşım teknolojilerini ve değişen hareketlilik alışkanlıklarını göz önünde bulundurduklarını belirterek, Türkiye'deki elektrikli araç altyapısı için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Paylaşımlı seyahat, otonom araçlar, bağlantılı araçlar ve akıllı otoyollarda yaşanması beklenen gelişmelere değinen Karaismailoğlu, yarının stratejisine hazırlanırken lojistik-mobilite-dijitalleşme ekseninde yaklaştıklarını, Türkiye'nin akıllı geleceğini inşa etmeye odaklandıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Ordu-Giresun Havalimanı, İyidere Lojistik Limanı, Türksat 5B ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımlardan bahsederek, bu projelerin Türkiye ekonomisinin önünü açtığını, büyümesine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, 2003'ten 2021 sonuna kadar 5 sektörde 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, bu sayede 17,9 milyon insanın aş sahibi olmasına yardımcı olduklarını, milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduklarını aktardı.

Yaşanan değişime kayıtsız kalmayarak 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda ulaşım ve haberleşmenin dünyadaki ve Türkiye'deki yol haritasını belirlediklerini kaydeden Karaismailoğlu, bu kapsamda Türkiye Ulaştırma Politikası'nın sürdürülebilir bir yapıda olması yaptıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, ulaştırma ve lojistikte adil erişimi, hareketliliği, toplumun refahını ve verimliliği sağlamak, maliyetleri düşürmek, insan kaynaklarını yetkinliğini ve enerji verimliliğini artırmak için önemli adım attıklarını, ortak aklı önemseyen ve topluma kulak veren bir anlayışla ilerlediklerini, ihtiyaçları analiz edip ulaştırma ve haberleşme alanındaki trendleri dikkate alarak bir modelleme oluşturduklarını anlattı.

- "Demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 7 kat artacak"

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın hazırlanma süreçlerinden bahsederek, 2053'te Türkiye'deki araç sahipliğinin 2019'a göre yüzde 242 artacağını, GSYH'nin 2053'te 11 trilyon 240 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü, nüfusun 112,61 milyon olmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşeceğini dile getiren Karaismailoğlu, değerlendirmelerinde dikkate aldıkları veri setlerinden, ulaşım modlarından, taleplerdeki muhtemel artışlardan, senaryolar için belirledikleri parametrelerden, alternatif senaryolardan bahsetti.

Yük taşımacılığında demir yolunun payının 2019'da yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleştiğini anımsatan Karaismailoğlu, bu rakamın 2023'te yüzde 5'i geçen bir oranla 55 milyon tona çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029'da yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Yolcu taşımada trenin payının 6 kat artırılması hedefleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yolcu taşımacılığında 2053'te trenin payının 6 kattan fazla artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Böylece kara yolunun 2023'te yüzde 71'in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053'te yaklaşık yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. Bu rakamlar aynı zamanda karbon salımının ciddi anlamda azaltılması anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

Mevcut durumdaki özel araç kullanımının sahip olduğu paya değinen Karaismailoğlu, 2023 ila 2053 beklentileri arasında özel araç ile yolcu taşımacılığının payını aynı tutmayı hedeflediklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, "2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefledik." diye konuştu.

Karayolunda 2053'e kadar yapacakları yatırımlarla "kesintisiz ve konforlu" bir ulaşım tesis edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "20 yıllık çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bölünmüş yol ağımızı 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağımızı ise 3 bin 633 kilometreye çıkardık. 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

- 2053'e kadar yapılacak otoyollar

Bakan Karaismailoğlu, 2053'e kadar tamamlanacak otoyollardan bahsederek, bunların "Aydın-Denizli", "Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Savaştepe", "Çanakkale-Savaştepe", "Ankara-Kırıkkale-Delice", "Antalya- Alanya", "Sapanca-Afyonkarahisar", "Samsun-Mersin","Trabzon-Habur", "Afyon-Burdur", "Alanya-Silifke", "Delice-Samsun", "Ankara-İzmir", "Bozüyük-Afyonkarahisar", "Denizli-Burdur-Antalya", "Gerede-Merzifon-Bürgulak", "Şanlıurfa-Habur (Diyarbakır bağlantı yolu dahil)" ve "Sivrihisar-Bursa" otoyolları olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir, Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Kızakalesi-Taşucu kesimlerinin de 2053'e kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde, demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yıllarca kaderine terk edilmiş demir yollarının yeniden canlanması için "ana yurdu demir ağlarla örme" politikasının daha da ileriye taşınabilmesi için deyim yerindeyse "seferberlik" ilan ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, bu kapsamda da olumlu etkileri yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya yansıyacak reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarına işaret ederek, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli demir yolu hat uzunluğunu, rekor oranda, yüzde 183 artırarak 7 bin 94 kilometreye ulaştırdıklarını aktardı.

2 bin 82 kilometre olan elektrikli demir yolu hat uzunluğunu ise yüzde 188 artırarak 5 bin 986 kilometreye yükselttiklerini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. 1.213 kilometrelik YHT hattı, 219 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Türkiye'mizi bugün dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6. YHT işletmecisi ülke konumuna gururla taşıdık. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını hizmete sunarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demir yolu hat uzunluğunu 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı 2053'te 28 bin 590 kilometreye taşıyacağız. Kara yollarının üzerindeki yükü demir yollarına aktaracağız.

Ülkemizin potansiyelinden ve coğrafi üstünlüğünden en etkin biçimde yararlanılması için kara yolları üzerindeki yolcu ve yük taşıma payının diğer ulaşım modlarına aktarılmasının önemini biliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda bu çerçevede, demir yollarına özel bir yer verdik. Yolcu ve yük taşımacılığı açısından demir yollarının ülkemizin ulaşım ağındaki payını artırarak demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payını yüzde 1'den Avrupa ortalamasının üzerine yüzde 6,2'ye çıkaracağız."

Karaismailoğlu, yolcu ve yük taşımacılığında kara yolunun payının azaltılmasının ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine de ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

- "Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak"

Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, 2053 yılına kadar 6 bin 196 kilometre hızlı tren hattı, 1.474 kilometre konvansiyonel hat, 622 yüksek hızlı tren hattı ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngördüklerini belirterek, 2053 yılına kadar demir yolları ile ilgili planlamaları hakkında bilgi verdi.

Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053 yılına kadar tamamlanacak 622 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 546 kilometresini önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demir yollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak. Türkiye'deki limanların rolü, ülke çapında taşımacılık modlarının entegre edilmesi, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası ulaşım koridorlarını doğudan batıya ve kuzeyden güneye bağlamak için giderek daha da önem kazanmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 2023 yılında yaklaşık 254 milyon 343 bin ton yük taşıması yapılırken, 2053 yılı için bu rakamın yaklaşık 420 milyon 978 bin ton olması planlanmaktadır. Mevcutta liman tesis sayısı 217 iken, 2053 yılında 255'e çıkarılacaktır. Ulaşım Planlama Modeli'nde 2029 yılı itibarıyla yer alan Kanal İstanbul Projesi ile mevcutta İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi grafiğinin azaltılması ve ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha da artması hedeflenmektedir."

- "Havalimanı sayısını 2053 yılında 61'e yükselecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Avrupa, Asya'nın batısı ve Afrika için hem yolcu hem de yük trafiği açısından önemli bir hava ulaştırma merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 56 havalimanıyla Türkiye'nin yoğun bir havalimanı şebekesine sahip olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bu rakamın 2053 yılında 61'e yükseleceğini söyledi.

Havalimanı ağının geliştirilmesi için yapımı devam eden ve planlanan projeleri, "Çukurova Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Antalya Havalimanı Genişletilmesi, Trabzon Havalimanı Genişletilmesi, Esenboğa Havalimanı Genişletilmesi, İstanbul Havalimanı 2. Etabı" olarak sıralayan Karaismailoğlu, Lojistik Faaliyetlerin ve Ulaştırma Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneri'yi de katılımcılarla paylaştı.

- "Bugüne kadar 13 adet lojistik merkezi işletmeye açtık, bu sayı 26'ya yükseltilecek"

Bugüne kadar 13 adet lojistik merkezini işletmeye açtıklarını bildiren Karaismailoğlu, bu sayının 26'ya yükseltileceğini kaydetti.

Karaismailoğlu, "2053 vizyonumuzun büyüklüğünü, yatırımlarımızın ve gelecek tasarımımızın kapsayıcılığını rakamla ifade etmek gerekirse 5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde, demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız. Sadece kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu yatırımlarımızdan elde edilecek tasarruf faydalarımız ise 59 milyar dolar zamandan, 26 milyar dolar yakıttan,10 milyar dolar kaza maliyetlerinden, 31 milyar dolar emisyon azalım maliyetlerinden ve 56 milyar dolar dış etkilerden olmak üzere yatırımlarımız toplam 176 milyar dolarlık tasarrufu Hazinemize, yani milletimize kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çerçevesinde yaptıkları yoğun çalışmalar sonucu her bir sektör için hedefleri tek tek belirlediklerini söyledi.

Bu yolda kendilerine, 55 ülkeden üst düzey katılımcıların yer aldığı 12. Ulaştırma ve Altyapı Şura'nın çıktılarının da ışık tuttuğunu belirten Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna göre, demir yollarımızda yolcu taşımacılığının payı yüzde 0,96'dan yüzde 6,20'ye, yük taşımacılığınınki ise yüzde 5,08'den yüzde 21,93'e çıkartılacak, hızlı tren bağlantısı olan il sayısı 8'den 52'ye yükseltilecek. Bunların sonucunda bir yılda taşıdığımız yolcu sayısını 19,5 milyondan 270 milyona, yükü ise 55 milyon tondan 448 milyon tona ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir altyapıya sahip olacak Türkiye'mizin demir yollarındaki toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Demir yollarındaki bu dönüşüm, kara yollarımız üzerindeki yoğunluğu azaltması yönünden de son derece önemli. Bu yöntemle kara yollarımızdaki yıllık yük taşımacılığı payı yüzde 71'den yüzde 57'ye düşürülecek. Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kazalar azaltılacak. Milletimizin can ve mal güvenliği korunacak.

Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artırılacak. Bunun için 'elektrikli şarj' gibi elektrikli araçlar için uygun altyapılar oluşturulacak. Mavi vatanımızın temeli, uluslararası ticaretimizin, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası deniz yollarında ise liman tesisi sayısı 217'den 255'e çıkarılacak. 'Yeşil liman' uygulamaları yaygınlaştırılarak limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması sağlanacak. Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden olan Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünü güçlendirecek ve Karadeniz'i, 'Türk ticaret gölü' haline dönüşecek Kanal İstanbul ile İstanbul Boğazı'nda seyir emniyeti artırılarak gemi trafiği azaltılacak."

- "İstanbul Havalimanı, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı verilerine işaret ederek, "'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı. İlk işletme yılında garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirini aşmış ve Hazine'ye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yaptı. Bundan sonra da 2053 yılına kadar 56 olan havalimanı sayısını 61'e çıkaracağız." diye konuştu.

Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığının daha da geliştirileceğini ifade eden Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar lojistik merkez sayısının 13'ten 26'ya çıkarılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Lojistik Performans Endeksi sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alınacak. Kuru liman sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Orta Koridor'da lojistik bir üs haline gelinecek. Uluslararası standartlarda etkin işletme yönetiminin benimsendiği lojistik merkez sayısı artırılacak. Dijital dönüşüm desteklenecek. Gümrük kontrol süreçleri hızlandırılacak ve etkinliği artırılacak." ifadelerini kullandı.

- "198 milyar dolar yatırım yapacak, bu yatırımlarımızın karşılığını da yine misliyle alacağız"

Bakan Adil Karaismailoğlu, bu hedefleri duyan bazı kesimlerin yine eleştiriye başlayacaklarını ancak kendilerinin bu karalama çabalarına kulak asmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bugüne dek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2003-2021 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme alanlarına 172 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Bunun sonucunda da yalnızca 520 milyar dolarlık GSYH'ye katkımız bile yatırım miktarının 3 katından fazladır. Ayrıca, üretime katkımız 1,79 milyar dolar oldu ve istihdama ise 17,9 milyon kişi katkı sağlandı. 20 yılda ülkemize kazandırdıklarımız ortada... Bundan sonra da 2022'den başlamak üzere 2053'e kadar, 30 yıl içinde, 198 milyar dolar yatırım yapacak, bu yatırımlarımızın karşılığını da yine misliyle alacağız.

2053 yılına kadar GSYH'ye katkımız 1 trilyon doları bularak yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 28 milyon kişiyi bulacak. AK Parti hükümetleri olarak, 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme alanlarına 1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yaptık."

Karaismailoğlu, kara yolundan hava yoluna, demir yolundan deniz yoluna tüm ulaşım modlarını planlı şekilde zenginleştirmek için yatırımlara aralıksız devam ettiklerini, bundan sonra da hız kesmeden yatırımı ve çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.