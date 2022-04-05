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Avcılar'da göl kenarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Avcılar'da göl kenarında çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Eklenme : 05 Nisan 2022 15:32
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Avcılar'da göl kenarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Avcılar'da göl kenarında çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Küçükçekmece Gölü Avcılar mevkisinde ilaçlama yapan belediye çalışanları ceset buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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