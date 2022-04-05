Lise öğrencisi arkadaşını okulda bıçakla yaraladı
Kayseri'de lise öğrencisi şakalaştığı arkadaşını okulda bıçakla bacağından yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 15:58
Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören H.M. (15), okulda şakalaştığı arkadaşı M.A'yı (15) bıçakla bacağından yaraladı.
Okul arkadaşları tarafından öğretmenlere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı öğrenci Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.M. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız