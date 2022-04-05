FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 16:57
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık C.D. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ ile ilişkili olduğuna dair kuvvetli delillerin bulunduğunu ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.
Savcı, eski öğretmen olan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız