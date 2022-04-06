Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/3/2014 tarihli ve 2014/6124 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş, mevcut diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 15/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/B maddesi eklenmiştir.

"Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

MADDE 15/B- (1) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Enerji piyasasında enerji politikaları ve Kurumun sorumluluk alanları çerçevesinde araştırma - geliştirme faaliyetleri ile yenilikçi politika ve projelerin izlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, desteklenecek araştırma- geliştirme ve yenilikçi projelerin tespiti, sağlanacak desteklerin kapsamının ve miktarının belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi ile bu kapsamda elde edilen çıktıların ilgili piyasa süreçlerinde değerlendirilmesine dair çalışmalar yapmak.

b) Genel politikalar çerçevesinde enerji piyasalarının tamamlayıcısı mahiyetindeki veya ilişkili olduğu karbon piyasası, emisyon ticareti, yeşil sertifika ve benzeri piyasa ve süreçlerin tasarımı, mevzuatının geliştirilmesi, uygulamaya geçirilmesine dair çalışmalar yapmak, uygulamayı izlemek, gözetmek ve yönlendirmek.

c) Enerji piyasasında dijitalleşme sürecini izlemek, bu alanda politika ve proje önerileri geliştirmek, belirlenen politikaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, projelerin uygulamasını izlemek ve yönlendirmek.

ç) Fosil yakıtları ikame veya destekleyici olarak kullanılabilen hidrojen, biyoyakıtlar, sentetik ve parafinli yakıtlar, biyometan ve benzeri alternatif yakıtların enerji piyasasında kullanılmasına yönelik araştırmalar yapmak, mevzuat geliştirmelerine, bu tür yakıtların kullanılmasına ilişkin izin ve izleme süreçlerinin tasarlanmasına ve yönetilmesine katkı sağlamak.

d) Elektrikli araçlara elektrik eneıjisi temininin sağlandığı şarj istasyonlarının, standartlara ve birlikte çalışabilirlik esasına uygun olarak kurulması ve işletilmesine ilişkin işlemler ile şarj hizmetinin verilmesine dair mevzuat geliştirmek, mevzuatın gereklerini yerine getirmek; şarj hizmeti sunacak kişilerin piyasaya giriş izinlerine ve piyasadaki faaliyetlerinin izlenmesi ve yönlendirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak.

e) Enerji ve ilgili diğer politikalar çerçevesinde bu madde kapsamındaki iş ve süreçlere ilişkin projeksiyonlar yapmak, projeksiyonların hazırlanmasına esas modeller geliştirmek, temin etmek ve kullanmak.

f) Bu madde kapsamındaki faaliyet, iş ve işlemlere dair farkındalığın artırılması ve tüketici haklarının korunmasına dair çalışmalar yapmak.

g) Görevleriyle ilgili konularda mevzuat taslakları hazırlamak.

ğ) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.