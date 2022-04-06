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Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna lideri HaberTürk televizyonuna özel röportaj verdi. Zelenski, "Bu dronlar için öncelikle teşekkür etmek istiyorum Türkiye'ye. SİHA'lar önemli rol üstlendi. Tam kapsamlı işgalin, saldırının başlangıcında. Şu anda bence istatistiklerden bahsetmenin zamanı değil, taktiklerden bahsetmenin doğru zamanı değil bence." ifadelerini kullandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 07:43
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Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!

Rusya-Ukrayna savaşının 41. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Habertürk ekranlarında Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

"Türkiye'ye İha'lar için teşekkür ediyoruz"

Rusya'ya çok önemli işler yapan Bayraktar TB2 SİHA'larıyla ilgili gelen soruya Zelenski, "Bu dronlar için öncelikle teşekkür etmek istiyorum Türkiye'ye. SİHA'lar önemli rol üstlendi. Tam kapsamlı işgalin, saldırının başlangıcında. Şu anda bence istatistiklerden bahsetmenin zamanı değil, taktiklerden bahsetmenin doğru zamanı değil bence." diye konuştu.

"Rusya'yı Kiev'den püskürttük"

"Öncelikle geldiğiniz için teşekkürler. Bu 24 saatlik bir seyahat oldu. Kiev'e gelenler bana göre gerçekten kahraman. Kiev'e gelerek bizim ülkemizi destekliyor insanlar.

Bizim ordumuz gerçek kapasitesini ve önemli yetkinliklerini ortaya koydu. Rus güçlerini bu bölgede püskürttük. Ruslar Ukrayna'yı işgal etmeye çalışmıştı. Kiev'e girmede başarılı olamadılar. Pek çok kez denediler. Bomba altındaydı kent. Ancak biz onların başarılı olmasına izin vermedik. Kiev'e girmelerine izin vermedik.

Kiev topraklarının çoğu artık Rus güçlerinden arındırılmış durumda. Ukrayna güvenlik güçleri ve ordu çalışmalarını sürdürüyor. Burada amacımız 'Rus grupları kaldı mı' bunu anlayabilmek. Tamamen arındırılmasını istiyoruz.

Bizim ordumuz son derece güçlü ve yetkindi. Onların geri çekilmesine ve yeniden konuşlanmasına etkimiz oldu. Donbas bölgesi için mücadele etmeyi sürdürecek Ruslar.

"Benzer katliamlar görüyoruz"

Ne yazık ki durum şu; biz giderek daha fazla benzer katliamlar görüyoruz. Aynı zamanda Ukrayna halkını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Gelen bilgilerin itibarını düşürmeye çalışıyorlar. Pek çok katliam yaşandı ve bu katliamlar haberlere yansımadı. Buça'da toplu mezar ortaya çıktı. Pek çok sivil katledildi. Yetişkin, çocuklar katledildi. Çocukların askeri hedef olarak herhangi nedenle görülmesi söz konusu olmamalı.

"Türk liderliğine güveniyoruz"

"Bu toplantıdan bahsetmişken, Ukrayna ile bu ülkeler arasındaki görüşmelerden bahsederken güvenlik garantörü olarak yer almak istedi. Ortak toplantılar henüz gerçekleşmedi. Biz bazı devletlerin temsilcilerinden garantiler aldık. Biz bu toplantılara ev sahipliği yapmaya hazırız dediler. Bazı ülkeler garantör olmak için gönüllü olduklarını söyledi. ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa, İsrail bu ülkelerden bazıları. Bunun için hazır olduklarını söylediler. Toplantılar sırasında güvenlik garantilerinin neler olduğunu konuşacağız. Garantiler netleşecek. Ardından Rusya ile görüşmeler gelecek. Biz Türkiye'nin tam desteğine güveniyoruz. Türk liderliğine güveniyoruz."

"Rusya ile toplantıya oturacağız"

"Eğer Türkiye Ukrayna'nın yerine olsaydık onları desteklerdik. Biraz zaman alabilir ama çok uzun süre bekleyemeyiz. Şu an savaş içindeyiz ve bizim halkımız ölüyor. Kesinlikle bu toplantıyı en kısa sürede yapmamız gerekiyor. Ardından Rusya ile toplantıya oturacağız. Biz tam desteğine güveniyoruz Türkiye'nin. Aynı zamanda Türk liderliğinin desteğine de güveniyoruz. Biz zaten Türkiye de bu durumda olsa yardım ederdik."

KAPAT [X]

"Çözüm net aslında. Bükreş referandumu yasal belgeydi. Eğer güvenlik ihlali olursa ne yaşanacak bunun belgelerde yazması gerekiyordu. Aynı zamanda güvenliği ihlal edenin nasıl yalnız kalacağının da belgelerde yazılması lazım. Ukrayna'ya ne tür yardımlar yapılacak ve ihlal eden ülkeye ne tür yaptırımlar uygulanacak? Bu ülkenin şirketleri nelere maruz kalacak. Bu yasal belgelerde yer almalı."

"Rusya katliam için gerekçe bulmaya çalıştı"

"İlgili ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor. Kabul edilmesi gerekiyor. Muhtemelen bir başka ülkenin güvenliğini ihlal etmeyi düşünmezdi ruhsat böyle bir durum olsaydı. Hatta belki böyle bir eyleme geçmeyi planlamazdı bile. Bu ülkenin nüfusu da bir başka ülkeye saldırırsak başına ne geleceğini anlardı. Bugün bizim bu trajik örneği, ülkemizde yaşanan örneği göz önünde bulundurmamız lazım. Ancak böylece diğer ülkeler bundan ders alabilirler. Bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi planlayan ülkeler geri adım atabilirler, yalnız kalacaklarını bilmeliler."

"Rusya bir gerekçe bulmaya çalıştı. Bu toplu katliam için. Sivilleri öldürdü. Dolayısıyla böylebir söylem geliştirdiler. Aynı zamanda 20 binden fazla kişinin Rus askerinin zaten öldüğüne bakacak olursak; durum farklı gelişti. Putin'in beklediğinin aksine gelişti."

"Kırım toprağını vermek istemiyoruz"

"Bizim diyaloğa ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. Kırım konusunda diyaloğa ihtiyacımız var. Rus güçleri Kırım'ı ilhak ettiğinde, 2014'de bu konuyu müzakere etmeyeceğiz, uluslararası platformlara taşımayacağız dediler. Biz diyalogla bu sorunu çözmek istiyoruz. Kırım Ukrayna toprağıdır. Uluslararası hukukta bu şekilde yer alıyor.

"Tüm dünya liderleri Kırım'ın Ukrayna'nın olduğunu düşünüyor. Hiçbir şekilde geri adım atmayı düşünmüyoruz, onlara Kırım toprağını vermek istemiyoruz. Biz Kırım'daki durumu diplomatik yollarla çözmenin önemli olduğunun altını çizdik. Hala Ukrayna'nın konumu bu şekilde."

"Ailemle ilişkim devam ediyor, daha fazla detay vermek istemiyorum. Uyku konusunda uyumak için zaman bulmaya çalışıyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum doğru kararları alabilmek için. Sanırım 5 saatt uyuyorum. Gün içinde farklı kişilerle biraraya geliyorum. Kararlar almamız gerekiyor. Farklı görüşmeler yapıyorum. Diyaloglar farklı gelişiyor. Gözlerimi açarak onları dinliyorum, bazen de dinlenmeyi tercih ediyorum tabii ki..."

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