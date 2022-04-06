HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi

Öğretmenin çalışma izni iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Öğretmenin çalışma izni iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Asgari ücrette kulislerde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Asgari ücrette kulislerde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Kamu projeleri zora girdi
Kamu projeleri zora girdi
Nisa bebeğin son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
Nisa bebeğin son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
5 Kamu kurumu 129 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 129 personel almak için ilana çıktı
Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep
Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep
Seçim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesine zam yapıldı
Ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesine zam yapıldı
Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Ana sayfaHaberler Terör

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra ortadan kaybolan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasadışı yollarla Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Dokunulmazlık dosyasının TBMM'de tartışıldığı sırada Güzel'in Şırnak'taki Ezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği düşünülüyor.

Kaynak : Akşam
Eklenme : 06 Nisan 2022 07:45
Yazdır
HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

İçişleri Bakanlığının hakkında 'yurt dışına çıkma yasağı' koyduğu HDP'li Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Semra Güzel verdiği adreslerde bulunamadı. Görgü tanıkları Güzel'i ocak ayı sonlarında Diyarbakır'da kısa bir süre sonra da Şırnak'ta gördü. HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor.

Danışmanı da firar etmişti

Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Guardian gazetesi, dolandırıcılıkla suçlanan 'FETÖ'nün bankacısı'nı yazdı
Guardian gazetesi, dolandırıcılıkla suçlanan 'FETÖ'nün bankacısı'nı yazdı
FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Adana'da FETÖ'nün sözde 'serrehberi'ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Adana'da FETÖ'nün sözde 'serrehberi'ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Antalya'da ikamet etmekte olan bir vatandaş tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmasına ilişkin 01/01/2021 tarih ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin davayı EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN 8. Daire kararını onadı.
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
Sınavlara kalan süreler

Sınavlara kalan süreler

https://www.kitapsec.com/Konu/Sinav-Tarihleri.html
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Yargı 28.Bölüm Fragmanı

Yargı 28.Bölüm Fragmanı

Yargı 28.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Ünlü isimler halka karıştı!

Ünlü isimler halka karıştı!

Geçtiğimiz günlerde "Evimin konumu itibariyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen'in ardından birçok ünlü isim, bir türlü çözülemeyen İstanbul trafiğinden yakınıp toplu taşıma araçlarını kullandıklarına dair yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.