Nisa bebeğin son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

Pendik'te boş bir arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Nisa Mihriban'ın durumunda bir iyileşme gözlemlenmediği açıklanırken, önümüzdeki 48 saatin kritik olduğu belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin paylaşım yaptı. Koca, "ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz" dedi.

İsmi ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Büşra Durmaz tarafından verilen 3 aylık bebek Nisa Mihriban, annesi tarafından ölüme terk edilmiş, kendisini bulan sağlık ekiplerince yeniden hayata bağlanmıştı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen Nissa bebeğin sağlık durumu bir süre sonra kötüye gitmişti. Bebeğin tedavi edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Durumunun bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir" denildi.