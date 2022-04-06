Müteahhitler için fiyat farkı düzenlemesi yolda

Kamu ile iş yapan müteahhitlerin, pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile artan emtia fiyatları nedeniyle yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için ikinci bir fiyat farkı ödemesi için düğmeye basıldı.

4-5 MİLYAR LİRA İLE SINIRLI KALDI

Pandemi, arkasından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tüm dünyada fiyat artışlarına neden olurken bu işten en çok etkilenen kesimlerden biri inşaat sektörü oldu.

Kamu ile çalışanların mağduriyetinin önlense için geçen ocak ayı içinde yasal düzenleme yapıldı. Buna dayanarak fiyat farkı ödemeleri yapılmaya başlandı.

Yapılan yasal düzenlemeye dayanarak yaklaşık 70 milyar liralık hakediş için 10 milyar lira civarında ödeme yapılacağı hesaplanıyordu. Ancak uygulamada getiriler kriterler nedeniyle bu 4-5 milyar lira ile sınırlı kaldı.

Bir çok müteahhit kapsam dışı kaldığı için mağduriyet yaşadığını bildirdi. Çıkan yasada fesih hakkının bulunmaması da başka bir sorun olarak gündeme geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Hem sektör temsilcileri hem de AK Partili milletvekili ve örgüt yöneticileri giderek artan bu sıkıntının giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan da konuyu değerlendirmeye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konu üzerinde bir çalışma yapılması üzerinde durmaya başladı.

NELER YAPILABİLİR

AK Partililer ve sektör temsilcileri fiyat farkı ödenecek sürenin genişletilmesinin yanısıra fesih hakkının da verilmesini istiyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önceki yasa çıkarken olduğu gibi bu düzenlemede de fesih hakkına "kamu açısından sıkıntılı olur. 1 liralık ihaleyi tekrar verdiğimizde 110 lirayı bulur" diye karşı çıkıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN