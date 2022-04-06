Atak helikopteri Filipinler ordusuna güç verecek

T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler Hava Kuvvetlerine gerçekleştirildi.

İki Atak helikopteri ve bir C-295 nakliye uçağının Filipinler ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla Col Jesus Villamor Hava Üssü'nde tören düzenlendi.

Törene, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Connor Anthony Canlas'ın da aralarında bulunduğu askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Lorenzana, törende yaptığı konuşmada, yeni teslimatlar dolayısıyla Filipinler Hava Kuvvetleri için "harika bir gün" yaşadıklarını söyledi.

Atak helikopterinin Filipinler için bir ilk olduğunu vurgulayan Lorenzana, bu alandaki filolarını yeniden yapılandırdıklarını ifade etti. Lorenzana, Atak helikopterinin Filipinler'in terörle mücadelesine destek vereceğini belirterek, "Filipin Hava Kuvvetlerinin rüyası gerçekleştiği için çok mutluyum ancak evimizi tam olarak donatmak için hala uzun bir yolumuz var." dedi.

İsmail Demir de iki dost ülke için böylesine tarihi bir ana tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

SSB ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Zaptı ile bu alandaki iş birliğinin devletler arası düzeye ulaştığını vurgulayan Demir, "Dostluk ve ortak çıkar temelinde savunma sanayisi iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek için bir çerçeve oluşturduk. Bu amacı etkin bir şekilde sürdürmek için Ortak Savunma Sanayii Çalışma Grubunun ilk toplantısını Türkiye'de veya Manila'da yapmayı teklif ediyorum." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin NATO standartlarına uygun ürünler ürettiğine ve AR-GE projelerine yaptığı yatırımlarla üretim çeşitliliğini artırdığına dikkati çeken Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının yüzde 80'den fazlasının yerli olarak karşılandığını bildirdi. Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk savunma sanayisi şirketleri, kendini kanıtlamış sistemleri ve ürünleriyle küresel oyuncular haline geliyor. Bugün Türkiye'nin önde gelen savunma şirketleri TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN'ın üst düzey yöneticileriyle birlikteyim. Şirketlerimiz, teknoloji transferi, ortak üretim ve ortak pazarlamayı içeren kazan-kazan stratejisine dayanan uzun vadeli bir ilişki içinde dost ülkelerle iş birliği yapmaya isteklidir. Pandeminin tüm ekonomiler üzerindeki sert etkisine rağmen Asya-Pasifik Bölgesi'nde artan savunma harcaması rakamları, bize Asya ülkelerinin savunma tedariki konusundaki önceliklerinin hala önemli olduğunu ve yakın gelecekte artacağını gösteriyor. Bölgeyle ilgili vizyonumuz sadece ticaret ortaklığı kurmak değil, müttefik ve dost ülkelerin güvenilir savunma sanayisi ortağı olmak istiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı, gelişmiş savunma sanayisi hizmetleri için sürekli fikir ve yenilik alışverişini kolaylaştırmaya hazırdır."

- İkinci Atak paketi için görüşülüyor

Türk savunma sanayisi firmaları Filipinler'e bugüne kadar zırhlı araç, mühimmat, fişek, tabanca ve gece görüş dürbünün aralarında bunduğu bir dizi ürün ihraç etti.

İki ülke arasında savunma sanayisindeki iş birliği, SSB ve Filipinler Savunma Bakanlığı arasında İstanbul'da 2017'deki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanan Niyet Beyanı ile yeni bir boyut kazandı. 2018 yılında Filipinler'de imzalanan mutabakat metni ise Atak helikopterlerini de kapsayan bir dizi ürünün ihracatı için kapıyı araladı. Bu kapsamda 2020 yılında 6 Atak helikopteri için sözleşme imzalandı.

Kabul ve test faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasıyla ilk 2 helikopter Filipin Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Helikopterlerle birlikte yedek parça ve yer destek cihazlarının teslimatı gerçekleştirildi. Bugüne kadar 4 pilot ve 19 teknisyene eğitim verilirken toplamda 13 pilot eğitim görecek.

İkinci paket Atak helikopteri satışı kapsamında Filipinler tarafına taslak fiyat teklifi verildi ve görüşmelere başlandı.

- Yeni helikopterlerin yolunu açtı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen Atak, kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olarak dikkati çekiyor.

İlk teslimatı 2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılan Atak'tan bugüne kadar 70'ten fazla üretildi. Türk savunma sanayisinin yeni kabiliyetler kazandırdığı Atak helikopteri, güvenlik güçleri tarafından etkin şekilde kullanıyor. 3 saat havada kalabilen, 5 ton kalkış ağırlığına sahip Atak, taarruz, hassas angaje, silahlı keşif, silahlı destek, silahlı koruma, hava savunma sistemlerini tahrip, derin taarruz, meskun mahal muharebesi gibi görevleri başarıyla yerine getiriyor.

Atak helikopterinin üretim ve geliştirme sürecinde elde edilen kabiliyetlerle TUSAŞ, Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Atak-2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri gibi özgün projeler hayata geçirildi.