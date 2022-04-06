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Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı yeni büyükelçi ataması gerçekleştirdi. Türkiye'nin 35 ülkedeki büyükelçiliği ile bir daimi temsilciliğine atama yapıldı. Listede, Avrupa'nın önemli başkentleri Brüksel, Zagreb, Helsinki ve Stokholm de yer aldı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 06 Nisan 2022 10:25
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Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.

Tebligatları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'e Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Belçika'nın başkenti Brüksel'de görevlendirildi.

Danimarka, Finlandiya, İsveç, Letonya, Macaristan, Venezuela, Güney Kore, Pakistan ve Kuveyt de atama yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Avusturya'ya, Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak Levent Eler'in ataması yapıldı.

Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:

Hırvatistan: Yavuz Selim KIRAN

Belçika: Bekir UYSAL

Letonya: Şule ÖZTUNÇ

Finlandiya: Deniz ÇAKAR

İsveç: Yönet Can TEZEL

Danimarka: Rıza Hakan TEKİN

Meksika: İlhan Kemal TUĞ

KAPAT [X]

Avusturya: Levent ELER

Fas: Ömer Faruk DOĞAN

Güney Kore: Salih Murat TAMER

Ekvator: Ginesi Adnan KEÇECİ

Kongo: Demokratik Cumhuriyeti Hüsnü Murat ÜLKÜ

Pakistan: Mehmet PAÇACI

Estonya: Başak TÜRKOĞLU

Gine-Bissau: Ali Sait AKIN

Namibya: Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN

El Salvador: Gül BÜYÜKERŞEN

Gürcistan: Ali Kaan ORBAY

Bolivya: Ertan YALÇIN

Kamboçya:Ülkü KOCAEFE

Zimbabve: Berna KASNAKLI VERSTEDEN

Kenya: Subutay YÜKSEL

Venezuela:Naci Aydan KARAMANOĞLU

Sudan: İsmail ÇOBANOĞLU

Moldova: Uygar Mustafa SERTEL

Filipinler: Niyazi Evren AKYOL

Nijer: Cumhuriyeti Özgür ÇINAR

Kolombiya: Beste PEHLİVAN SUN

Malezya: Emir Salim YÜKSEL

Ekvator: Makbule Başak YALÇIN

Arnavutluk: Tayyar Kağan ATAY

Burundi: Alp IŞIKLI

Madagaskar:İshak Ebrar ÇUBUKÇU

Moritanya: Akif MENEVŞE

Kuveyt: Tuba Nur SÖNMEZ

Macaristan: Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU

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