Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi
Dışişleri Bakanlığı yeni büyükelçi ataması gerçekleştirdi. Türkiye'nin 35 ülkedeki büyükelçiliği ile bir daimi temsilciliğine atama yapıldı. Listede, Avrupa'nın önemli başkentleri Brüksel, Zagreb, Helsinki ve Stokholm de yer aldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.
Tebligatları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.
Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'e Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Belçika'nın başkenti Brüksel'de görevlendirildi.
Danimarka, Finlandiya, İsveç, Letonya, Macaristan, Venezuela, Güney Kore, Pakistan ve Kuveyt de atama yapılan ülkeler arasında yer aldı.
Avusturya'ya, Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak Levent Eler'in ataması yapıldı.
Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:
Hırvatistan: Yavuz Selim KIRAN
Belçika: Bekir UYSAL
Letonya: Şule ÖZTUNÇ
Finlandiya: Deniz ÇAKAR
İsveç: Yönet Can TEZEL
Danimarka: Rıza Hakan TEKİN
Meksika: İlhan Kemal TUĞ
Avusturya: Levent ELER
Fas: Ömer Faruk DOĞAN
Güney Kore: Salih Murat TAMER
Ekvator: Ginesi Adnan KEÇECİ
Kongo: Demokratik Cumhuriyeti Hüsnü Murat ÜLKÜ
Pakistan: Mehmet PAÇACI
Estonya: Başak TÜRKOĞLU
Gine-Bissau: Ali Sait AKIN
Namibya: Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN
El Salvador: Gül BÜYÜKERŞEN
Gürcistan: Ali Kaan ORBAY
Bolivya: Ertan YALÇIN
Kamboçya:Ülkü KOCAEFE
Zimbabve: Berna KASNAKLI VERSTEDEN
Kenya: Subutay YÜKSEL
Venezuela:Naci Aydan KARAMANOĞLU
Sudan: İsmail ÇOBANOĞLU
Moldova: Uygar Mustafa SERTEL
Filipinler: Niyazi Evren AKYOL
Nijer: Cumhuriyeti Özgür ÇINAR
Kolombiya: Beste PEHLİVAN SUN
Malezya: Emir Salim YÜKSEL
Ekvator: Makbule Başak YALÇIN
Arnavutluk: Tayyar Kağan ATAY
Burundi: Alp IŞIKLI
Madagaskar:İshak Ebrar ÇUBUKÇU
Moritanya: Akif MENEVŞE
Kuveyt: Tuba Nur SÖNMEZ
Macaristan: Gülşen KARANİS EKŞİOĞLUMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız