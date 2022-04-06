İki bakan, Togg'un direksiyonuna geçti

Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı
Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı
Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi
Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi
Biber makası kur makasını geçti
Biber makası kur makasını geçti
Öğretmenin çalışma izni iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Öğretmenin çalışma izni iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Asgari ücrette kulislerde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Asgari ücrette kulislerde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Kamu projeleri zora girdi
Kamu projeleri zora girdi
Nisa bebeğin son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
Nisa bebeğin son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
5 Kamu kurumu 129 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 129 personel almak için ilana çıktı
Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep
Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep
Seçim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesine zam yapıldı
Ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesine zam yapıldı
Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İki bakan, Togg'un direksiyonuna geçti

Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 10:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti.

Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Bakanlar Varank ve Nebati, burada Togg yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Süleyman Yazıcı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Aksu, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz, BMC Üst Yöneticisi ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Cem Köksal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, Anadolu Grubu Üst Yöneticisi ve Togg Yatırım Komitesi Üyesi Hurşit Zorlu, Zorlu Holding Üst Yöneticisi ve Togg Yatırım Komitesi Üyesi Ömer Yüngül ile Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş katıldı.

- Tesisin yüzde 76'sı tamamlandı

Daha sonra Varank ve Nebati ile beraberindekiler Togg Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerde 1491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldığı aktarıldı.

İncelemelerin ardından iki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Togg Üst Yöneticisi Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Atilla Ödünç eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı.

Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor." esprisini yaptı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah." oldu.

- Öğrencilere Togg sürprizi

Daha sonra Bakan Varank da Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu.

Togg'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.

Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor, son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak." diye konuştu.

Varank'ın sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

KAPAT [X]

- "Dönüşen endüstriye cevap"

Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü belirten Varank, "Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg ile Türkiye'deki özellikle tedarikçileri yan sanayiyi bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici." diye konuştu.

Varank'a eşlik eden öğrencilerden Sena Bahadıroğlu da "Arabayı çok güzel buldum, çok keyifliydi." dedi. Ferit Yiğit Balaban da "Bakanımız arabayı çok güzel kullandı. Oldukça konforlu ve güvenlik hissi veren bir araba bakanımıza bile dayanabildi ise." ifadesini kullandı.

- Vekillerden beğeni topladı

Deneme sürüşünde bakanlara eşlik eden AK Parti Bursa Milletvekili Özen, "Öncelikle Bursa'da üretilmesi, dünya yollarında olması hepimiz için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, "Togg'un bu teknoloji harikasının içinde olmak muazzam bir şey. Sayın Bakanımızın da Gürcan Bey'in de mihmandarlık yapması ayrı bir güzellik." dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç de "Türkiye'de, Bursa'da üretilen Togg dünya yollarında inşallah." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
2 milyonluk sıfır Mercedes aldı otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı
2 milyonluk sıfır Mercedes aldı otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı
Emekliler derneği yöneticileri hakkında 15 milyon liralık vurgun iddiası
Emekliler derneği yöneticileri hakkında 15 milyon liralık vurgun iddiası
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
Yılın ilk çeyreğinde 708 bin 523 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Yılın ilk çeyreğinde 708 bin 523 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Altının gram fiyatı 911 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 911 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 14,74 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,74 seviyelerinde işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri kadrosu, görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olduğu için, öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olanlar, diğer özel şartları taşımaları halinde mühendis kadrosuna atabilir.
Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Antalya'da ikamet etmekte olan bir vatandaş tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmasına ilişkin 01/01/2021 tarih ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin davayı EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN 8. Daire kararını onadı.
Sınavlara kalan süreler

Sınavlara kalan süreler

https://www.kitapsec.com/Konu/Sinav-Tarihleri.html
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Yargı 28.Bölüm Fragmanı

Yargı 28.Bölüm Fragmanı

Yargı 28.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Ünlü isimler halka karıştı!

Ünlü isimler halka karıştı!

Geçtiğimiz günlerde "Evimin konumu itibariyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen'in ardından birçok ünlü isim, bir türlü çözülemeyen İstanbul trafiğinden yakınıp toplu taşıma araçlarını kullandıklarına dair yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.