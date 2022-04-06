SAVDES-SEN'den sessiz çığlık-kırmızı kurdele eylemi

Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı
Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı
Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi
Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi
Biber makası kur makasını geçti
Biber makası kur makasını geçti
Öğretmenin çalışma izni iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Öğretmenin çalışma izni iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Asgari ücrette kulislerde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Asgari ücrette kulislerde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Kamu projeleri zora girdi
Kamu projeleri zora girdi
Nisa bebeğin son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
Nisa bebeğin son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
5 Kamu kurumu 129 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 129 personel almak için ilana çıktı
Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep
Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep
Seçim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesine zam yapıldı
Ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesine zam yapıldı
Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

SAVDES-SEN'den sessiz çığlık-kırmızı kurdele eylemi

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN, yetersiz memur ve emekli ücretlerinin artırılması, enflasyon farklarının ücretlere aylık olarak yansıtılması, 3600 ek göstergenin eğitim durumuna göre tüm memurlara verilmesi, emekli maaşı bağlama oranlarının artırılması, lojman tazminatı verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve Sözleşmeli Personele kadro verilmesi konularındaki taleplerini kamuoyu ile paylaşmak ve farkındalık yaratmak amacıyla "Sesssiz Çığlık" eylemi başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Nisan 2022 11:03
Yazdır
SAVDES-SEN'den sessiz çığlık-kırmızı kurdele eylemi

11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında planlanan Sessiz Çığlık Eylemi kapsamında üyelerinin işyerlerinde yakalarına "kırmızı kurdele" takarak iştiraklerinin beklendiğini belirten SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ; "Memur ve emeklilerinin mali ve sosyal hakları için 2021 yılı Ağustos ayında yapılan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme sonuçlarının tam bir zulme ve hak gaspına dönüştüğünü, enflasyon altında ezilen ve açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına hapsedilen memur ve emeklilerinin alım gücünü her geçen gün daha da zayıfladığını ve bıçağın artık kemiğe dayandığını" belirtti.

Mart ayı enflasyonunun %5,46 çıkması ile birlikte, memur ve emeklilerinin üç aylık enflasyon farkının %15,3'e yükseldiğini belirten Genel Başkanı Tuncay CENGİZ; "Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 4.927 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 16.052 TL'ye yükseldiği, taşerondan geçen ve işyerlerinde yardımcı işleri yürüten işçi ücretlerinin dahi amirleri dahil memurların %90'ından fazlasının aylık ücretlerinden çok daha fazla olduğu bir süreçte, enflasyon farklarının aylık olarak yansıtılmaması nedeniyle kamuda en düşük ücret alan bir memurun ücretinde, aylık 963,9 TL eksiklik yaşandığını" belirtti.

Memur ve emeklilerinin, sadaka değil insanca yaşama hakkını ve buna uygun ücret istediğini, bu nedenle de konuya acilen el atılması gerektiğini belirten Genel Başkan Tuncay CENGİZ; "Adeta zulme dönüşen bu duruma karşı duruşumuzun gösterilmesi, enflasyon farklarının ücretlere aylık olarak yansıtılması, tüm memurlara yeniden lojman tazminatı verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve Sözleşmeli Personele kadro verilmesi taleplerimize anlam katmak için 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında "Sessiz Çığlık" eylemimizi başlatıyor, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm üyelerimizin yakalarına "kırmızı kurdele" takmasını ve eyleme iştirakini bekliyoruz. Eylemimize, bu zulme dur demek isteyen hizmet kolu farkı olmaksızın diğer tüm sendikalar ile üyelerini de davet ediyoruz. Biliyoruz ki, çığlığımız sessiz de olsa coşkusu duyulacak, kırmızı kurdele farkındalık yaratacaktır." dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
UMED Medya Akademisi tamamlandı
UMED Medya Akademisi tamamlandı
3 Kamu kurumu toplamda 20 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 20 personel almak için ilana çıktı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Emeklilerden ek zam talebi
Emeklilerden ek zam talebi
Tır şoförleri yetkililere seslendi: Gümrüklerde çektiğimiz çileleri görün
Tır şoförleri yetkililere seslendi: Gümrüklerde çektiğimiz çileleri görün
Sağlık-Sen'den 'sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesi' kararına tepki
Sağlık-Sen'den 'sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesi' kararına tepki

Bu Habere Tepkiniz

Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri kadrosu, görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olduğu için, öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olanlar, diğer özel şartları taşımaları halinde mühendis kadrosuna atabilir.
Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Antalya'da ikamet etmekte olan bir vatandaş tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmasına ilişkin 01/01/2021 tarih ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin davayı EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN 8. Daire kararını onadı.
Sınavlara kalan süreler

Sınavlara kalan süreler

https://www.kitapsec.com/Konu/Sinav-Tarihleri.html
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Yargı 28.Bölüm Fragmanı

Yargı 28.Bölüm Fragmanı

Yargı 28.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Ünlü isimler halka karıştı!

Ünlü isimler halka karıştı!

Geçtiğimiz günlerde "Evimin konumu itibariyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen'in ardından birçok ünlü isim, bir türlü çözülemeyen İstanbul trafiğinden yakınıp toplu taşıma araçlarını kullandıklarına dair yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.