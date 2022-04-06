TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 ildeki 186 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, muhammen bedeli 2 milyar 799 milyon 368 bin 774 lira olan 1 milyon 831 bin 399 metrekare büyüklüğündeki arsalar, Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Bolu, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Konya, İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ ve Yalova'da bulunuyor.

Açık artırma, 20 Nisan Çarşamba saat 10.30 ve 21 Nisan Perşembe 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden teklif verilebilecek.

- Yüzde 25 peşinat 36 ay vade

Alıcılar konut, ticaret, sanayi, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat ile 36 ay vadede sahip olabilecek. Arsalar KDV'den muaf satılacak.

İstanbul, Diyarbakır, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bolu, Muğla, Balıkesir, Aydın, İzmir ve Antalya'daki arsalar için 20 Nisan; Ankara, Aksaray, Konya, Adana, Gaziantep, Elazığ ve Çorum'daki arsalar için ise 21 Nisan'da açık artırma düzenlenecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana'da konut ve ticaret, Ankara Etimesgut'ta ticaret, Antalya'da plansız alanlar, Aydın'da günübirlik tesis ve otopark, Elazığ'da ise konut alanları bulunuyor.

İzmir'de konut ve turizm tesis alanları, Konya'da da özel sağlık tesisi niteliğindeki arsalar satışa çıkarılıyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.