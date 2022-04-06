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Meral Akşener Bakan Nebati'ye seslendi: Affını isteme zamanı geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Akşener Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı

Eklenme : 06 Nisan 2022 12:26
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Meral Akşener Bakan Nebati'ye seslendi: Affını isteme zamanı geldi

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslenerek ''Bakan Nebati'nin affını isteme vakti gelmiştir. Siyasi tarihimize, bu ucube sistemin öğüttüğü, nice bakandan biri olarak, ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek bu arkadaşımıza, yeni hayatında, şimdiden başarılar diliyorum'' dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Akşener, ''Fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile, açlık sınırı, asgari ücretin, 550 lira üzerinde. Yani bugün, asgari ücretle geçinmeye çalışan, milyonlarca insanımız, açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veriyor

Üstelik daha bunun içinde, elektrik, su, doğal gaz, kira, giyecek, ulaşım, çocukların okul masrafları yok. Bir yandan danışmanlara, saray eşrafına, 5-10 maaş vereceksiniz, bakan yardımcınıza, 314 bin lira maaş vereceksiniz, diğer yandan, çalışanları, emeklileri, açlığa mahküm edeceksiniz. Böyle vicdansızlık olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Yazıklar olsun'' dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''Ama tüm bunlara rağmen, iktidar tarafında her şey tıkırında, Sayın Erdoğan'ın keyfi, Nebati Bakan'ın neşesi asla bozulmuyor. Saray sefası, memleket yansa bile, hız kesmiyor. Bakan yardımcılarının üç maaşları, danışmanların beş maaşları, tıkır tıkır yatıyor. Üstelik, durmak bilmeyen zam furyası da, tam gaz devam ediyor.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftayı da, yine zamlarla geçirdik. İktidar mensuplarının ısrarla yaptıkları, "Şaşı bak, şaşır" tarzı, Avrupa kıyaslamalarıyla, aklın, mantığın ve matematiğin katledilmesini, yine utançla izledik. AK Parti iktidarının beceriksizliğine, yine tüm gerçekliğiyle şahit olduk.

Affını isteme zamanı gelmiştir

Elektrik ve doğal gaza yapılan bunca zamma rağmen iktidar abuk subuk açıklamalarla halkımızla dalga geçiyor. Şu aymazlığa, utanmazlığa bakın. Allah hepsini ıslah etsin. Bakan Nebati'nin affını isteme vakti gelmiştir. Bu vesileyle; siyasi tarihimize, bu ucube sistemin öğüttüğü, nice bakandan biri olarak, ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek bu arkadaşımıza, yeni hayatında, şimdiden başarılar diliyorum.

Buradan iktidara sesleniyorum nakliye sektörümüzün yaşadığı sorunları duyun. Fiyatlarda fırsatçılığa izin vermeyin.

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