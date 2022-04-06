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Bakan Kurum ziyaret ettiği aileyi sevince boğdu: Ev taksitlerini üstlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Sincan'da ikamet eden Aydın ailesini ziyaret ederek, baba Ahmet Aydın'a iş bulunacağını ve kalan ev taksitlerini üstleneceklerini bildirdi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 13:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından ilçeden ayrılmadan önce Sincan'da ikamet eden Aydın ailesini ziyaret etti. Kurum, aileyle ilgilenerek dertlerini dinledi.

Baba Ahmet Aydın'ın bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle işten ayrılmak zorunda kaldığını, anne Zeynep Aydın'ın ise ameliyat olması gerektiğini öğrenen Bakan Kurum, çifti ikna ederek ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılmasını sağladı. Ahmet Aydın'ı arayan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, ameliyat için işlemlerin başlatıldığı haberini verdi.

Ev borcunu üstlendi

Bakan Kurum, sahibi oldukları evin borcu olduğu için çalışmak zorunda olduğunu ancak hareket kabiliyetini yitirdiğini söyleyen Ahmet Aydın'a, "Evin borcunu dert etmeyin. Önce hem sizin hem de eşinizin tedavisine bakalım. Sağlığınıza kavuşun, sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım" dedi.

Murat Kurum, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ü de arayarak, aileye bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla destek sağlanmasını istedi. Kurum, evin kalan borcunu da üstlenme sözü verdi.

El birliğiyle Aydın ailesinin sorunlarını çözmek istediklerini belirten Bakan Kurum, ailenin en büyük çocuğu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan İlknur Aydın için burs sağlanması talimatını verdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, İlknur için hazırlık kursu imkanı sağlanacağını, çocuklara eğitim desteği verileceğini ve baba Ahmet Aydın'a uygun iş bakılacağını söyledi.

Bakan Kurum, lise öğrencisi İlknur, ortaokul öğrencisi Resul ve ilkokul öğrencisi Medine'ye çeşitli hediyeler de verdi. Bakan Kurum'a teşekkür eden baba Aydın, "Bakanım ben yetimhanede büyüdüm. Bana hep devletim sahip çıktı. Şimdi yine devletim sahip çıktı, devletim sağ olsun, sizler sağ olun. Televizyonda Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın aile ziyaretlerinde bulunduklarını görüyordum. 'Bir gün bu garibin evine de gelinir mi?' diyordum. Hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

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