Karadeniz'de mayın tespit edildi
MSB'den yapılan açıklamada: Kefken açıklarında mayına SAS sistemleri müdahale ediyor... İfadelerine yer verildi
MSB'den yapılan açıklamada: Kefken açıklarında mayına SAS sistemleri müdahale ediyor... İfadelerine yer verildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika mayın açıklaması... Kefken açıklarında üçüncü kez mayın bulundu SAS timleri müdahale ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."
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Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2022
Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir.