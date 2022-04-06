Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 ürüne fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir

Enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyorlar. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberi gündeme oturacak.

Buna göre temel tüketim maddelerinin fiyatları yıl sonuna kadar aynı kalacak. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

Aradaki farkı devlet ödeyecek

Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak.

Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.

Zincir marketlerle görüşülecek

Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.

AK Partili kurmaylar serbest piyasayı bozabilecek bir öngörü olduğunun farkında olsalar da enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu gerçeğini de hatırlattılar. Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.