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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den bir iyi bir de kötü haber!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 pandemisinde tehlikenin tam olarak geçmediğini ancak ilgili sürecin olumlu yönde geliştiğini söyledi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 13:57
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Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgının seyrine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, hastaneye yatış oranları ve yoğun bakım doluluk oranlarında da azalma görüldüğünü ifade ederek "Rakamlar pandemiden önceki döneme aşağı yukarı dönmüş görünüyor. Bu da artık bu hastalığın sıradanlaştığını gösteriyor" dedi.

"Hala virüs dolaşımda hala pozitif vakalar çıkıyor ama vaka sayıları giderek azaldı"

Virüsün halen dolaşımda olduğunu ve pozitif vakalar çıktığını kaydeden Özlü, "Covid-19 ilgili süreç olumlu yönde gelişiyor. Önümüzdeki yaz döneminde daha iyi olacağını düşünüyorum. Hala virüs dolaşımda hala pozitif vakalar çıkıyor ama vaka sayıları giderek azaldı, azalıyor. Maalesef kaybettiğimiz yurttaşlarımız hala var sayıları azalıyor ama yine de her gün belli sayıda vatandaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Genel olarak bakıldığında hastalığın şiddetinin azaldığını artık soğuk algınlığı, nezle, grip gibi bir hastalığa dönüştüğünü hemen hepimiz fark ettik. Özellikle aşılı olanlar genç olanlar kronik hastalığı olmayanlar için çok ağır bir tablo ortaya çıkmıyor. Hastaneye yatış oranları yoğun bakım doluluk oranları azaldı.

Yani diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradan döngüsel bir hastalık halini aldığını gösteriyor. Burada aşılanmanın çok büyük önemi var. Hem de hastalığı geçirerek toplumda oluşan bağışıklığın da buna katkısı var aynı zamanda da tabi Omicron varyantının mutasyon el değişikliği de virüsün hastalık yapma potansiyelini büyük ölçüde yitirmesine neden oldu. Dolayısıyla iki yıl öncekine bir yıl önceki duruma bakarsak oldukça iyi olduğunu zaten hepimiz fark ediyoruz. Yasaklar kısıtlamalar artık gündemimizde değil herkes normal hayatına geri döndü" diye konuştu.

"Bireysel tedbirlere uymak lazım"

Bireysel tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini belirten Özlü, "Bireysel tedbirlere uymak lazım. Çünkü özellikle aşılanmamış olanlar ve kronik hastalığı olanlar 65 yaş üzeri yaşlılar ve bağışıklığı baskılayan bir hastalığı olan ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olan kişilerde ağır seyredip ölümlere yol açabiliyor. O açıdan bu kişileri korumak gerekiyor. Kendimiz riskli gruba girmesek bile çevremizde sevdiğimiz, yakınımız, dostumuz, arkadaşımız, komşumuz, akrabamız böyle bir risk grubunda bir kişi var, hepimizin çevresinde var. Dolayısıyla dikkat etmediğimiz zaman belki ağır bir hastalığa yakalanmayabiliriz ama etrafımızdaki bu kişilerin hastalığa yakalanmasına ve hatta ölümüne neden olabiliriz. O bakımdan dikkat etmek gerekiyor. Kalabalık alanlarda sosyal alanlarda kapalı alanlarda maske kullanmaya devam etmek lazım ama açık havada artık maske takmanın çok bir gereği ya da faydası olduğunu düşünmüyorum. Mümkün olduğu kadar çok kalabalık iyi havalandırılmayan kapalı mekanlara çok girmemeye çalışmalıyız ya da işimiz varsa kısa sürede işimizi görüp çıkmak lazım. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece havalar ısındığında yazın daha iyi bir duruma doğru gideceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dünyada salgınla ilgili farklı gelişmeler de yaşanıyor

Dünyada salgınla ilgili farklı gelişmeler yaşandığını kaydeden Özlü, "Dünyada salgınla ilgili farklı gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle uzak doğu ülkelerinde vaka sayılarında ciddi artışlar bildirilmeye başlandı. Özellikle çok sıkı tedbirlerin uygulandığı ve toplumun enfeksiyondan iyi korunduğu ülkelerde aşılama da yetersiz se ya da aşılamadan epey bir zaman geçmişse tekrar bir salgının başladığını görüyoruz. Ancak bu yayılan virüsün de hastalık yapma potansiyelinin Omicron da olduğu gibi düşük olduğunu haber alıyoruz, genelde öngörüler bu yönde. Çok sayıda vaka olunca ister istemez ağır vakalar da içinden çıkıyor ölümler de oluyor. Tehlike geçmiş değil ama ben sürecin olumlu yönde ilerlemeye devam edeceğine ve daha sıradan bir hastalık halini giderek alacağını inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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