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FETÖ'nün 'Meksika imamı' olduğu iddia edilen Karaca'ya 7 yıl 6 ay hapis

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 14:29
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FETÖ'nün 'Meksika imamı' olduğu iddia edilen Karaca'ya 7 yıl 6 ay hapis

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca, avukatıyla katıldı.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Karaca, suçlamaları kabul etmeyerek, "Sözde Meksika imamı olduğum iddia edilmektedir, bu gülünç bir iddiadır. 2016 ağustosta okuldaki görevimden istifa ettim, Kamboçya'dan gelen iş teklifini kabul ettim. Kim tarafından imam olarak görevlendirildiğime dair dosyada herhangi bir belge yoktur. Ben sadece eğitimciyim. Bu çürük bir iddiadır." dedi.

Birikimlerini, 1998'den bu yana faizsiz bankacılığı tercih ettiği için Bank Asya'da değerlendirdiğini ve iddia edildiği gibi hesaplarında 2013 yılı sonunda herhangi bir artış bulunmadığını öne süren Karaca, iddianamede geçen telefonun kendisine ait olmadığını ve ByLock kullanmadığını belirtti.

Kamboçya'dan getirildiğini ve 4 gün boyunca gözaltında tutulduğu için tepki amacıyla susma hakkını kullandığını, bunun bir anayasal hak olduğunu ifade eden Karaca, 2 yıl 10 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, tahliye ve beraatını talep etti.

Karaca, son söz olarak da, "Ben bir suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Karaca'ya, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, suçun FETÖ kapsamında olduğu gerekçesiyle cezayı önce 9 yıla çıkardı, daha sonra da sanığın iyi halini gözeterek 7 yıl 6 aya indirdi.

"Casusluk" suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kuran heyet, yapılan tespitler, ByLock kullanması ve kaçacağı yönünde kanaat oluşması gerekçesiyle sanığın, hükmen tutuklanmasına da karar verdi. Sanığın karar kesinleşinceye kadar tutuklu kalacağı bildirildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karaca'nın, FETÖ'nün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman International School'da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında örgüt tarafından "Meksika ülke imamı" olarak görevlendirildiği anlatılıyor.

Osman Karaca'nın, Meksika'nın Meksiko şehrinde faaliyet yürüten, FETÖ'ye müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıktığı belirtilen iddianamede, bu derneğin örgüte müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu da vurgulanıyor.

İddianamede, Osman Karaca'nın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı kaydedilen iddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "uluslararası casusluk" suçlarından 16 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Hakkında arama ve yakalama kararı olan Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda Kamboçya'da yakalanmış ve 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilmişti. Karaca, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.

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