Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte "Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Tüm liselerin sporla buluşmasına ve okul ortamlarının spor donatımlarının güçlendirilmesine katkıları dolayısıyla Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başlayan Özer, imzalanan protokol ile iki bakanlık arasındaki iş birliğinin farklı boyuta taşınacağını ifade etti. Türkiye genelinde 72 ilde 92 spor lisesinde 23 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığına işaret eden Özer, "Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında geçen yıl spor liselerinin çok daha güçlü hale getirilmesine ilişkin bir iş birliği başlatılmıştı. Bu çerçevede en önemli kazanım olan spor lisesi mezunlarına, 1. kademe antrenörlük (yardımcı antrenör) belgesi verilmesiyle ilgili çok önemli bir adım atıldı. Artık spor lisesi mezunlarımız, yardımcı antrenör belgesine sahip olarak sahaya çıkabilecekler." diye konuştu.

Bakan Özer, spor liselerine ilişkin yeni dönemdeki uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün spor liseleriyle ilgili mesleki eğitimde yaptığımız paradigma değişiminin aynısını spor liselerine adapte ediyoruz. Mesleki eğitimde, iş gücü piyasasının temsilcilerini eğitim süreçlerinin tamamında aktif olarak kullanmak üzere yeni bir iş birliği modeline geçiş yaptık. Artık sektörün temsilcileri ile birlikte mesleki eğitim programlarının güncellemesini birlikte yapıyoruz, öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz, öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de sektörle birlikte planlıyoruz. Başarılı öğrencilere burslar ve istihdamda öncelik sağlanıyor. Aynı yaklaşımı şimdi 72 ilde bulunan tüm spor liselerine adapte ediyoruz. Artık bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yöneteceğiz, müdür atamalarından öğretmen atamalarına kadar, mevcut müfredatın güncellenmesinden öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde almasına kadar, mevcut spor liselerimizdeki tüm öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte aktif olarak hareket edeceğiz. Sadece bununla kalmayacağız, spor lisesi öğrencilerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği veya himayesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası aktivitelere aktif katılımı sağlanacak. Bu mesleki eğitimde nasıl bir paradigma değişimi yaşanmışsa hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm müktesebatlarını bir araya getiren yeni bir paradigmaya adım atmış oluyoruz."

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının, Gençlik ve Spor Bakanlığına rağmen spor eğitimi vermeyeceğini, birlikte eğitim vereceğini belirterek "Çünkü devlet tek, kurumlar tek ve bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz beşeri sermayemiz tek. Onun için mümkün olduğu kadar, farklı bakanlıklar, farklı kurumlar ve federasyonlarla birlikte ne kadar hareket edebilirsek gençlerimiz çok daha nitelikli eğitim alabilecekler, geleceğe çok daha umutlu şekilde bakabilecekler, ülkemizin temsiliyeti anlamında sadece spor alanında değil tüm alanlarda iddia sahibi bir ülke olması bağlamında çok önemli kazanımlara sahip olabilecekler." diye konuştu.

- "Yeni spor liseleri, güçlü spor kompleksi tesislerinde kurulacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte iş birliğinde yeni bir sayfa daha açtıklarını belirten Özer, "Artık yeni spor liselerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz belirlemeyeceğiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte istişare ederek nerede kurulacağına, hangi altyapının güçlü olduğu yerde ihtiyaç olduğuna birlikte karar vereceğiz. Mümkün olduğu kadar, imkanlar elverdiği kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının güçlü kompleks tesislerinin olduğu yerde, o tesislerin içerisinde spor liselerini kuracağız. Böylece kaynaklarımızı mükerrere yol açmadan çok verimli şekilde kullanabileceğiz." bilgisini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı tesislerin zaten gençler için olduğuna dikkati çeken Bakan Özer, "Özellikle spor liselerinde eğitim alan tüm gençlerimizin o spor tesislerini aktif olarak kullanmalarını sağlamış olacağız." dedi.

Bundan sonra kurulacak 20 yeni spor lisesini de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hizmete alacaklarını bildiren Özer, "9 ilimizde spor lisesi yok, 20 yeni spor lisesinin de bu eğitime erişimi olmayan illerden başlayarak hizmete almayı planlıyoruz. 81 ilde en az bir spor lisesi olmak üzere 102 spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, "Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli" ile yeni açılacak spor liselerinin hayırlara vesile olmasını diledi.