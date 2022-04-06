MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43501582-774.01.01-47280722 06.04.2022

Konu : 11-15 Nisan 2022 Mesleki Çalışma Dönemi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.

ç) 31/03/2022 tarihli ve E-43501582-774.01.01-46905020 sayılı Makam Onayı.



Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2022 yılı Nisan dönemi mesleki çalışmaları; ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52 nci maddeleri ve ilgi (ç) Makam Onayı doğrultusunda, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda öğretmenlerimiz; ekte yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden (ÖBA platformu üzerinden uzaktan eğitim olarak) en az bir eğitimi tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını tamamlamış sayılacaklardır. Ayrıca okul yöneticileri de isteğe bağlı olarak bu eğitimlere katılabileceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Petek AŞKAR Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: Mesleki Çalışma Döneminde Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri

Dağıtım:

Gereği

81 İl Valiliğine



T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11-15 Nisan 2022 Tarihleri Arasında Yapılacak Mesleki Çalışma Programı