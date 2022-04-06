İki ilden orman yangını haberi geldi
İzmir'in Ödemiş ve Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 16:50
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, dozer ve arazi araçlarıyla söndürme çalışmalarına başladı.
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Düzlüce köyü Kaklık mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız