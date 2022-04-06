Sahipsiz köpek, kapısında beklediği klinikte hasta yavrusunu emzirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi'ne iki kişi tarafından akşam çevrede hasta durumda buldukları köpek yavrusu getirildi.

Klinikte nöbetçi olan veteriner hekim Elif Ünlü, yavru köpeği tedaviye aldı. Ünlü, bu hayvan tedavi edilirken kapıda bekleyen köpeği fark etti.

Başka bir hayvan sahibinin gelmesiyle içeri giren köpek, tedavisi süren yavrusunu tanıdı ve emzirmeye başladı.

Tedavisi tamamlanan köpek, annesiyle hastaneden uzaklaştı.

Yaşananlar hem hastanenin güvenlik kameralarınca hem de görevli veterinerler tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında, anne köpeğin kapıdan içeri girdiği ve yavrunun ona doğru gelip sütünü emdiği görülüyor.

Veteriner hekim Elif Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, nöbette saat 22.00'den sonra kliniğe bir sahipsiz köpek yavrusunun getirildiğini söyledi.

Bu hayvanı, mama yememesi ve ishal nedeniyle kliniğe aldıklarını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Tedavilerini yaptık, damar yolu takıldı. Acil bir hastamız gelmişti, şans eseri anneyi gördük. Biz hastaya baktık, daha sonra 'Bir bakalım acaba bu yavru onun yavrusu mu?' dedik. Kapıyı açtığımızda anne köpek ve yavru köpek buluştular ve annesini emmeye başladı. Sonra yavrusunu aldı gitti."