Kasksız yakalanan kadından ilginç savunma: Param yetmedi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kask takmadığı için polis tarafından durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, "Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi" dedi. Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, "Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, havaların
ısınmasıyla birlikte motosiklet kazalarında meydana gelebilecek yaralanma ve
ölümlerin engellenmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında yaptıkları
kask denetimlerini sıklaştırdı.
Trafik ekipleri tarafından Yapay Şelale Kavşağında gerçekleştirilen denetimde
kask takmadığı için durdurulan ve oldukça neşeli olduğu gözlenen sürücü, motosikleti
yeni aldığını ve bütün parasını motosiklete verdiği için kask almaya parasının
yetmediğini söyledi. Ekiplere ceza yazmamalarını, bir defalığına affetmelerini
isteyen sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu
kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı. Sürücü "Ceza yazmanıza
değil, ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum" dedi.
Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, "Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız