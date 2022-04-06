Bağcılar'da garip yolculuk: Ne yaptıklarını kimse anlayamadı
Bağcılar İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Nisan 2022 18:19
Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız