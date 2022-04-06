Erdoğan'dan 'Şimdi başka safhaya geçiyoruz' diyerek ekonomide yeni adım sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle buluşma programı kapsamında konuştu. Ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem de ekonomi hedeflerimizden sapmayacak bir yöntem ile bu işin içerisinden çıkacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Milletvekilleri ile Toplantı
programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bilindiği gibi 2020 ve 2021 ramazan ayını salgının gölgesinde kısıtlamalarla geçirmiştik. Dünyanın çok da iyi imtihan vermediği salgın süreci, ülkemizini kapasitesini görmemize vesile olmuştur. Gelişmiş ülkelerin bile yalpaladığı bir dönemde Türkiye'nin güçlü çıkması önemlidir.
20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk.
Özellikle bölgesel durum itibarıyla tüm dünya ile entege ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Küresel tüm gelişmeler bizi de etkiliyor.
Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkeleri daha büyük sorunlarla uğraşıyor.
İhracatımızın her ay rekor kırarak artması hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız