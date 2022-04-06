Mahkeme başkanından mağdurlara tepki: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz
Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde gelinini ve eşini yaralayan Kemalettin Yarımbaş hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı mağdurların karakoldaki ifadelerini değiştirmesine, "Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz" dedi.
Olay Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Karadon Mahallesinde geçen yıl meydana geldi.
Kemalettin Yarımbaş ile oğlu Doğancan arasında karşılıklı tartışmanın büyümesi
üzerine Kemalettin Yarımbaş, oğluna kızarak evden ayrıldı. Kemalettin Yarımbaş,
sabah 9.30 sıralarında eve geldi. İddiaya göre önce evin kapı kilidine ateş
eden Kemalettin Yarımbaş, mutfağa sığınan ailesine, kapıdan kurşun yağdırdı.
3 el sokak kapısına ve 5 el mutfak kapısına açılan ateş sonucu eşi S.Y. bacağından,
gelini E.Y. ise göğüs bölgesinden yaralandı. Tedavi alına alınan anne ve gelin
taburcu edildi.
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Kemalettin
Yarımbaş, Doğancan Yarımbaş ve sanık avukatları katıldı.
Mahkemede konuşan tutuklu sanık Kemalettin Yarışbaş, eşinin ve gelinin mutfakta
olduğunu bilmediğini ve kimseyi öldürmek gibi bir niyeti olmadığını ifade ederek
"Eşim ve gelinimin mutfakta olduğunu bilmiyordum. Oğlumu ağır hakaretler içeren
sözlü tartışmamızın sabahında eve gittiğimde mutfağa kaçarken gördüm. Öldürme
maksadıyla ateş etmedim, sinirden ne yaptığımı bilmiyorum. Gelinimin vurulduğunu
savcılıkta ifade verirken öğrendim, çok pişmanım" dedi.
Yargılama sırasında aile bireyleri ve tanıkların karakoldaki ifadelerini değiştirmesine
mahkeme başkanı "Mermi izi olmasa 'ateş bile etmedi' diyeceksiniz" tepkisini
gösterdi.
Karakoldaki ifadelerinden mahkemede vazgeçen aile, tutuklu sanık Kemalettin Yarımbaş'dan şikayetçi olmazken mahkeme heyeti Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken davayı ileri bir tarihe erteledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız