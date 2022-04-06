Kilis'te amcasının silahla vurduğu kişi öldü
Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 20:10
Çangallı köyünde M.E. (32) ile aralarında arazi anlaşmazlığı husumeti bulunan amcası F.E. ve kuzeni C.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca F.E. tabancayla yeğeni M.E'ye ateş açtı.
Ağır yaralanan M.E. ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli F.E. gözaltına alındı.
Kavgaya karıştığı iddiasıyla C.E. de yakalandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız