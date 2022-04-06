Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için fedakarca çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, baharda da metrelerce karın olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için mesai yapıyor.

Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağlarında metrelerce karın olduğu 3 bin 400 rakımlı üs bölgesinin yolunu açmak için çaba gösteriyor. Ekipler, karın sertleşmesi nedeniyle zaman zaman ekskavatör kullanıyor.