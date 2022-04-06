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'Teravih namazına gidiyorum' diye evden çıkan genç 3 gündür kayıp

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş'tan ailesi 3 gündür haber alamıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 21:57
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'Teravih namazına gidiyorum' diye evden çıkan genç 3 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş 4 Nisan günü akşam saat 19.40 sıralarında abisine "Teravih namazına gidiyorum" diyerek evden çıktı. Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Canbolat Arslantaş'tan yakınları haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Oğlundan 3 gündür haber alamadıklarını belirten baba Adnan Arslantaş, "Çocuğumun ailesi ile bir problemi bir sıkıntısı yoktu. Bir kavga bir dövüş yoktu. Daha önce bu şekilde hiç davranmadı. Annesi köydeydi. Bende işe gitmiştim çalışıyordum. Abisi evdeydi. Abisine mahallemizde bulunan camiye teravih namazına gidiyorum, demiş ve evden çıkmış. Geri dönmedi. Bizde polise kayıp başvurusunda bulunduk. Oğlumu görenlerin veya yerini bilenlerin polise haber vermesini istiyoruz" dedi.

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