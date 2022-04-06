Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayında gerçekleştirildi. Gözler şimdi sonuç ve isim listesinde. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları nereden izlenir?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayında yapıldı.
6 Nisan'da kura çekilişi saat 09:30'da başladı. Adana ili ile başlayan kura çekilişi il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlandı.
7 Nisan'da ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen iller için Sağlık Bakanlığı kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonucu sorgulama sayfası https://iscisonuc.saglik.gov.tr/'de olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura sonuçlarının aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği duyuruldu. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
Öte yandan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı erişim sıkıntısı yaşanıyor.
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