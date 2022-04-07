İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var

İçişleri Bakanlığı, 2021-2022 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kesin olmayan sözlü sınav sonuçları geçtiğimi gün açıkladı.

Yapılan açıklamada "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen unvanlara başvuruda bulunarak 14-23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuç bilgilerine e- içişleri sistemi üzerinden Standart Ana Sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan "GYUD Sınav Başvuru" sekmesinin alt sekmesindeki "Aday Gyud Sınav Bilgileri" linkinden ulaşabileceklerdir. e-içişleri kullanıcı hesabı olmayan adaylar da birim sorumluları ile iletişime geçerek sınav sürecini takip edebileceklerdir. Sınav sonuçları ile ilgili ayrıca adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Kesin olmayan sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların Gyud Sınav Modülü üzerinden adaylara duyurulmasından itibaren en geç iki iş günü içinde mesai saatleri içerisinde itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartıyla ilgili sınav kurullarına bir dilekçe ile yapılabilecektir. Mesai saatleri dışında veya itiraz süresinin bitiminden sonra Personel Genel Müdürlüğü Evrak Şubesi Müdürlüğüne/Valilik evrak birimine veya faksına gönderilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak olup, adaylar bu konu hakkında herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır." denildi.

Sözlü sınav sonuçlarının liste şeklinde açıklanmayıp sadece her adayın kendi şifresiyle görebileceği bir şekilde açıklanmasına, Bakanlık personeli tepki gösteriyor. Bir çok aday sıralamasını öğrenememekte, "belki de son sıradaki adaya 100 vererek daha ön sıralara aldılar" şeklinde düşünmektedir.

Sınava 2 iş günü içinde itiraz edilmesi gerekmekte olup, Bakanlık personeli sıralamasını bilemediği için sağlıklı bir şekilde dahi itiraz edememektedir.