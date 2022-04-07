Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Bir çok kamu kurumu vatandaşların başvurularını cevaplarken genel olarak olumsuz cevap vermekte ancak dava açma yolları ile dava açma sürelerine ilişkin bir açıklama yapmamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını uyararak "Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca, hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağı ile birlikte dava açma sürelerinin de mutlaka gösterilmesi, yazı içeriklerinin gerektiğinde buna göre düzenlenmesi ve yöneticilerce gerekli denetimin sağlanmasını" istedi.

İşte o resmi yazı: