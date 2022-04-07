Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı
Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Nisan 2022 14:05
Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılında yayımladığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde, Sivil Savunma uzmanlarının birinci disiplin amirleri "il müdür yardımcıları" olarak şekilde belirlenmiştir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 05/08/2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğde, sivil savunma uzmanlarının teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak çalışması öngörülmüştür.
Danıştay 10. Dairesi açılan dava yönetmelik düzenlemesini bu bölümünü iptal etmiştir.
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