Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 6,7 milyon liralık ciro

Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin kentte mesleki ve teknik eğitim verilen 80 okuldan arasında yer aldığını anlattı.

Çalışkan, öğrencilerin 6 farklı alanda üretime katkı sunduğunu belirterek,"Okulumuz 6 farklı alanda hizmet vermektedir. Örneğin Mobilya ve Metal Teknolojileri alanında Antalya'daki 167 okuldan masa, sıra ve kütüphane gibi siparişler alıp, bu ihtiyaçları gidermiştir. Sadece Antalya değil, bölgemizde bulunan diğer illerdeki okullarımızın da benzer alanlardaki ihtiyaçlarına katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Kimya Teknolojileri alanında ise özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sıvı sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ve bulaşık deterjanı üretimleri yapıldığını ifade eden Çalışkan, ürünlerin hem Antalya'daki okullarda hem de çeşitli kurum ve kuruluşlarda kullanıldığını ifade etti.

Emre Çalışkan, öğrencilerin bu iki alanda yaptıkları üretimin 2021 cirosuna ilişkin de bilgi vererek, "Mobilya ve Metal Teknolojileri alanı 2021'de 2,7 milyon lira, Kimya Teknolojileri alanı ise 4 milyon lira ciro elde etti. Okul müdürümüzle görüşmelerimizde bu rakamları da arttırma konusunda değerlendirmelere bulunduk. Alınacak teknik ekipmanlar ile pazar ve iş gücü piyasasına derinlemesine gireceğimizin ve üretimde ülkemize destek olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'nin geleceği mesleki eğitimdir"

Öte yandan okulun Antalya'da asansör dalı olan tek lise olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Çalışkan, bu alandan mezun olan öğrencilerin istihdam garantisi ile mezun olduklarını bildirdi.

Çalışkan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak küresel bir güç haline gelen Türkiye'de, üretkenlik yolunda mesleki eğitim faaliyetlerinin öncelikli bir politika olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Antalya'da bulunan 80 mesleki ve teknik Anadolu lisemizle ülkemizin üretim faaliyetlerin destek verme gayreti içerisindeyiz. İl müdürlüğü olarak en önemli önceliklerden birinin mesleki eğitim olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceği mesleki eğitimdir. Mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde yaptığımız toplantılarda, en önemli önceliğimizin üretim faaliyeti olduğunu, istihdam gücünde ise nitelikli ve aranan personel yetiştirme gayretinde olduğumuzun altını çiziyoruz. Kendi kendine üretebilen, yetebilen ve bu kapsamda araştıran, geliştiren, nitelikli öğrenci yetiştiren bir milli eğitim felsefesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."