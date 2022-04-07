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ABD'den enerji güvenliğinde iş birliği çağrısı

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, yeşil enerji teknolojilerinde Türkiye ile yakın çalıştıklarını söyledi. Lago, "Yakın bir gelecekte enerji güvenliği alanında daha fazla iş birliği yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Lago ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu görüşmesinde, iki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Nisan 2022 07:45
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ABD'den enerji güvenliğinde iş birliği çağrısı

Türkiye ile Amerika arasında Stratejik Mekanizmayı ticaret alanında başlatan görüşmeler için Ankara'ya gelen ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun ilk mesajı iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın Ankara ziyaretinde yapılan bir ortak açıklamayla kurulduğu duyurulan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın ikili ticaret konu başlığı altındaki ilk çalışmaları dün tamamlandı.

TİCARET GELİŞTİRİLECEK

  • Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere Türkiye'yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, 5-6 Nisan'da Ankara'da düzenlenen Eurasia Küçük Modüler Reaktörler Forumu'na katıldı. Lago'nun iki ülke ilişkilerine yönelik ilk mesajı ise Rusya-Ukrayna savaşıyla endişelerin arttığı bir dönemde enerji güvenliği ve iklim değişikliğine karşı çözüm önerileri ekseninde oldu.

TEMİZ ENERJİ ÜRETELİM

Müsteşar Lago, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan bakan yardımcısı düzeyindeki konukların katılımıyla düzenlenen forumda bir konuşma yaptı. Lago, Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele ve küçük modüler reaktörler teknolojisi yoluyla çeşitlendirilmiş temiz enerji üretimini geliştirme konusunda ABD'yi küresel lider konuma getirme taahhüdüne işaret etti.

  • Türkiye'nin enerji arz güvenliğini ve çeşitliliğini geliştirme konusunda son yıllarda sağlam bir ilerleme kat ettiğini ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde lider konuma geldiğini belirten Lago, yeşil enerji teknolojilerinde Türkiye ile yakın çalıştıklarını söyledi.

Lago, "Yakın bir gelecekte enerji güvenliği alanında daha fazla iş birliği yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

100 MİLYAR $ HEDEFİ

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Lago, Ankara temasları kapsamında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile de bir araya geldi. Lago ve Tuzcu görüşmede, iki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılması gereken adımları ele aldı.

MEKANİZMALAR DEVREDE

  • Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın kurulması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl Ekim ayında Roma'daki buluşmasında kararlaştırılmıştı. Söz konusu mekanizmanın tek bir mekanizma yerine ABD ile ilerleme gerektiren tüm konularda çalışmak üzere birden fazla konular üzerinden mekanizmaların tesisi şeklinde uygulanması benimsenmişti.

SIRADA SAVUNMA VAR

Stratejik mekanizmanın ilk başlığı, ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ile Türkiye'den Ticaret Bakan Yardımcısı seviyesinde başlatılmış oldu. Önümüzdeki süreçte, güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere birçok konu başlığında mekanizmaların karşılıklı olarak işletilmesi bekleniyor.

Temiz enerjiye nükleer çözüm

  • Uluslararası Ticaret İdaresi'nin liderliğinde gerçekleştirilen Eurasia Küçük Modüler Reaktör Forumu, ABD hükümetinin ev sahipliğinde, küçük modüler reaktör teknolojisinin faydaları konusunda bölge ülkelerinin bilgilendirilmesini amaçlıyor. "ABD, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da SMR(Küçük Modüler Reaktör) Sürdürülebilir Enerji Stratejileri" başlığı altında düzenlenen Forum kapsamında yenilikçi, temiz ve yeşil enerjinin yararları tartışılıyor ve ABD özel sektörünün sunduğu çözümler tanıtılıyor. SMR teknolojisi, güvenli, temiz ve uygun fiyatlı nükleer enerji seçenekleri sunuyor ve daha büyük nükleer santraller için mümkün olmayan yerlere yerleştirilebilmesi ve fiyat avantajı vaadiyle öne çıkıyor.

Kıymet Sezer

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