AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddeleri Rusya-Ukrayna savaşı ve gıdadaki fiyat artışları oldu. Toplantıda, bazı MKYK üyeleri, gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan artışla ilgili sahadan gelen şikayetleri iletti. Bunun üzerine Erdoğan "Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeteriz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Özellikle zincir marketlerde denetimler artmalı. KDV indirimlerini takip edip sonuçlar raporlanmalı" diye konuştu.

SABİT FİYAT TEKLİFİ

AK Parti'nin bazı ekonomi kurmaylarının daha önceki toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, enflasyonla mücadele çerçevesinde bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi teklifini sunduğu öğrenildi. Buna göre; un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20 kalem ürününün seçilerek, yıl sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi gerektiği belirtildi.

Bununla beraber üreticilerin zarar etmemesi için de devletin sübvanse etmesi gerektiği aktarıldı. Erdoğan'ın öneriyi dinlediği ve not aldığı öğrenildi.

Ebru Karatosun