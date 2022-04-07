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Pencere yöntemiyle 6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası

Yeşilköy'de emekli kimya mühendisi İskender Akan, kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp, 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Nisan 2022 10:12
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"Pencere yöntemi"yle 6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
Emekli kimya mühendisi İskender Akan( 73)'ın iddiasına göre, 2018 yılında Rus vatandaşı Natalya G.(52) ile internet üzerinden tanıştı. İki yıllık birlikteliklerinin sonunda Rus kadın, "Beni iki yıl kullandın 100 bin lira para vereceksin" diyerek İskender Akan'dan para istedi. Vermeye yanaşmayan Akan'ı darbederek, tehdit ettikten sonra 2020 yılında kendisinden ayrıldı.

"Pencere yöntemi"yle 6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
Akan, bir süre sonra 6 milyon 950 bin liralık senet nedeniyle icralık oldu. Akan, kargo teslim kağıdı imzalarken, pencere yöntemiyle düzenlenen senede bilmeden kefil olarak imza attığını ve bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini ileri sürdü. Parayı ödeyen Akan, avukatıyla birlikte icra davasına itiraz etti.

"BEN DE DİKKAT ETMEDEN İMZALAMIŞTIM"
"Pencere yöntemi"yle 6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
Başından geçenleri anlatan İskender Akan, "İcrayı ben bankadan gelen mesajla haber aldım. Bir senet hazırlanmış. Ben kefil gösterilmişim. Senette yazan isimleri tanımıyorum. Uzun süredir sonuç alamadık. 6 milyon 950 bin liralık bir senet bu. Biz icralık olmamak için teminat olarak bu parayı yatırdık. Bu benim hayatımı alt üst etti. 2018'de internet vasıtasıyla tanıdığım, Rus bir bayanla birlikteliğim oldu. Bir takım tartışmalarımız oldu. Şiddete eğilimli biriydi. Zaman zaman bana saldırdı. Polis çağırdım, darp raporu aldım. Organize eden büyük ihtimalle oydu. Beni tehdit etti. 'Ben tek değilim, bana sahip çıkanlar var' diye beni tehdit etti. Bu tehditten iki ay sonra, senet olayları çıktı. Benden 100 bin lira talep etti. 'İki sene beni kullandın' diyerek. İnternetten evime siparişi vermişti. Ben de dikkat etmeden imzalamıştım" diye konuştu.

"PENCERE DEDİĞİMİZ YÖNTEMLE KARGO KAĞITI GİBİ KAĞIT İZLATIYORLAR"
"Pencere yöntemi"yle 6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
Avukat Gülsen Sözer "Kapıya gelen kargo vasıtasıyla imzasının alındığından şüpheleniyoruz. Pencere yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanıyorlar. Size bir kargo kağıdı gibi kağıt imzalatıyorlar. Altında dikdörtgen şeklinde, kesilmiş yuva oluyor, oraya imza atıyorsunuz. Siz o kağıdı imzaladığınızı sanıyorsunuz ama altındaki senet ya da boş kağıdı imzalıyorsunuz. Bu yöntemle malları gasbedilen birçok yaşlı, tek yaşayan insan var" şeklinde konuştu.

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