Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 910,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 913 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.497 lira, Cumhuriyet altını da 6.117 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.926,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesiyle piyasalarda oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.