4.788 öğrenciye uygulamalı iş yeri eğitim desteği ücreti aktarıldı

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla fen ve mühendislik öğrencilerimize AR-GE ve burs desteği sağlıyoruz.



Bu kapsamda güz dönemi için 28 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanında 140 lisans programına kayıtlı 4.788 öğrenciye toplam 14.201.766 TL uygulamalı iş yeri eğitim desteği ücreti aktarıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.



YÖK'ün duyurusu:

YÖK FEN VE MÜHENDİSLİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SANAYİ EĞİTİM DESTEKLERİNİ YAPTI: TOPLAM 4.788 ÖĞRENCİ DESTEKTEN YARARLANDI

. 2021-2022 güz dönemi için 28 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanında 140 lisans programına kayıtlı 4.788 öğrenciye toplam 14.201.766,22 TL uygulamalı iş yeri desteği eğitim ücreti aktarıldı.

. Öğrenciler içinde bulunduğumuz 2021-2022 bahar dönemi için 5.412 TL destek alabilecek.

. Sanayi eğitimine verilen desteklerden yararlanan öğrenci sayısı en fazla olan üniversiteler sırasıyla Bursa Teknik, Gaziantep, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyon Kocatepe, Marmara ve Gazi Üniversitesi oldu.

YÖK tarafından üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla verilen desteğin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz dönemine ait ödemeleri yapıldı.

Destekler öğrencilerin yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesini, öğrencilerin iş becerisinin artırılmasını, iş piyasasını tanımalarını, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve işyeri eğitiminin artırılmasını ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Buna göre;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 28 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanında 140 lisans programına kayıtlı sanayide iş yeri eğitimini tamamlayan ve en az %80 devam durumunu sağlayan 4.788 öğrenciye toplam 14.201.766,22 TL uygulamalı iş yeri eğitim ücreti aktarıldı.

İŞKUR'un katkısıyla uygulamalı işyeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının %35'i kadar öğrencilere para ödemesi yapıldı.

8 dönemlik eğitimlerinin 1 dönemini (7 artı 1 projesi) uygulamalı iş yeri eğitimi kapsamında Ar-Ge merkezinde ya da sanayi kuruluşunda tamamlayan ve 80 iş günü iş yerine giden bir öğrenci 3.255 TL almaya hak kazandı. Hak edilen tutar öğrencinin iş yerinde bulunduğu gün sayısına göre farklılık göstermektedir.

İçinde bulunduğumuz 2021-2022 bahar döneminde ise 80 gün iş yerinde bulunan öğrencinin alabileceği destek miktarı 5.412 TL ye kadar çıkabilecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde fen ve mühendislik öğrencilerinin sanayi eğitimine verilen desteklerden yararlanan öğrenci sayısı en fazla olan üniversiteler sırasıyla Bursa Teknik Üniversitesi (580 öğrenci), Gaziantep Üniversitesi (508 öğrenci), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (500 öğrenci), Afyon Kocatepe Üniversitesi (402 öğrenci), Marmara Üniversitesi (341 öğrenci) ve Gazi Üniversitesi (302) oldu.

Söz konusu destek ile fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanları ile ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmaları teşvik ediliyor.

Bu kapsamda sanayi eğitimi desteği alacak olan üniversite, bölüm, öğrencilerin seçimi ve desteklenmesine dair şartlar YÖK tarafından üniversitelere bildiriliyor. Bu şartlardan en önemlileri sanayi eğitimi desteği alacak olan öğrenciler için bir dönem boyunca kesintisiz sanayide eğitim görme taahhüdünün verilmesi; çalışılacak kuruluşun belirlenmesi ve öğrencilerin sanayi eğitiminde elde edecekleri mesleki becerilerin nesnel olarak belirlenmesidir.