12 ilin spor müdürü değişti

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Mete, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı. İzmir İl Müdürü Metin Kaplan ise Yalova'nın yeni Spor İl Müdürü oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı kararnamesiyle Türkiye genelindeki spor il müdürlerinin performans değerlendirmeleri yapıldı.

Önceki gün Ankara'da gerçekleştirilen toplantının ardından çıkan sonuç doğrultusunda 12 ilin spor il müdürü değişti. Buna göre Cengiz Mete, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak görev yapacak. Yalova ve İzmir'in dışında, Düzce, Rize, Erzurum, Aksaray, Kırklareli, Sinop, Kayseri, Ardahan, İzmir ve Gaziantep'in Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlerinin yerleri değiştirildi.

İzmir'e tayini çıkan Cengiz Mete, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü görevinde kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 2 yıldır Yalova Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü görevini yürütüyordum. Çalışma arkadaşlarımla büyük işler başardık. Yalova'nın adını her gittiğimiz noktada başarıyla duyurduk. Bu dönem boyunca başta bize büyük destek veren Yalova Valisi Esengül Civelek, Ak Parti Milletvekili Temel Coşkun, Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, kamu kurum müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."